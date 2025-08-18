自由廣場》為綠能除魅 風光電躉購制何妨退場

◎ 張萬子

台中火力發電廠（中火）常被視為地方的政治提款機，而風光電的躉購制度（FIT），則成在野黨攻擊綠能的提款機。不可否認，固定費率躉購制度在再生能源發展初期確實發揮了作用。當時技術不成熟、投資風險高，政府以固定收購價保障收益，成功吸引資金投入，為台灣風力與太陽光電奠定基礎。然而，如今技術已成熟、成本大幅下降，維持 FIT 不僅失去必要性，反而成為阻礙市場效率與社會理解的枷鎖。

當前最大的矛盾，在於價格機制與市場需求脫節。如今FIT 電價普遍低於企業願意支付的綠電轉供行情。許多企業為符合 ESG 與減碳要求，願意付出更高價格透過再生能源憑證（T-REC）或購電合約（PPA）直接購電，但在現行綠電交易制度下，不少早期建置的發電案場仍被迫以低於市場的轉供行情售電給台電。結果有限的綠電資源無法流向真正需要的企業，反而加重台電財務負擔，這種錯置，顯示出 FIT 已與市場需求脫節。

請繼續往下閱讀...

近期的丹娜絲颱風，僅少比例的光電設施受損，輿論誤以為損失慘重，且政府要替業者損失埋單，甚至拿來攻擊「非核家園」。事實上，FIT 是發電業者與台電之間的商業契約，天災風險皆由業者或保險承擔，與全民負擔無關。之所以產生誤解，是因為政府同時扮演「定價者」與「唯一收購者」，讓外界容易把商業風險誤解為政策責任。這種模糊結構，使綠能成為假訊息攻擊的溫床。若能廢除 FIT，讓風險與成本回歸市場本質，將能有效消除這種結構性誤會。

國際經驗早已指出出路，德國、西班牙等國在風光電成本下降後，陸續放棄 FIT，改採競標拍賣或長期 PPA，讓價格更貼近市場，並促進電網整合。台灣應比照辦理，只需針對仍在萌芽期的綠能技術保留有限政策支持即可，至於風電與光電，早已不再需要 FIT。

在企業綠電需求迫切、極端氣候日益嚴峻的當下，若不盡快告別 FIT，不僅讓綠電繼續被鎖在錯置制度中，更會讓社會誤以為綠能是特權產業，進一步侵蝕信任。唯有讓市場價格引導資源，才能讓綠電流向真正需要的地方。

告別風光電躉購制度，不只是能源市場的一次修正，更是為綠能除魅、重建社會信任的關鍵一步。

（作者為退休副教授）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法