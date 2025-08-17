晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》理性談教師的「身心調適假」

2025/08/17 05:30

◎ 宜和蓒

當教育部宣布將給教師三天「身心調適假」時，還以為出現正視教育現場壓力的曙光，然而，這三天「身心調適假」竟併入每年僅七天的事假中，這道曙光瞬間成了海市蜃樓。

首先，教育部方案將「身心調適假」視為事假，根本就違背了人性。試問，教師背負著為人師表的道德期待，誰敢公然以「身心不適」為由請假，置於「抗壓性低」、「情緒管理不佳」的潛在標籤下？若要請假，必然是勾選那模糊而安全的「事假」。「身心調適假」將淪為政策白皮書上空虛的名詞、無人敢觸碰的選項。教育部完成自我感覺良好的政策宣示，而教師們則繼續在無聲的壓力中，用僅有的事假，處理那些說不出口的疲憊。

其次，既是身心「不適」，那併入病假不就好了？但「病假」與「診斷證明」掛鉤，心理的疲憊與職業倦怠是需要預防性休息的狀態。若併入病假，要求醫生證明，反而提高請假的門檻，違背「調適」與「預防」的初衷。

況且，教師每年僅有七天的病假額度，面對一些需要突發疾病時，本就捉襟見肘。若再將精神耗竭、心理壓力等狀況擠入本已擁擠的假別中，無異於讓教師陷入「身體病痛」與「心理耗竭」的零和賽局中。

去年八月起，高中職學生在請假假別中正式加入「身心調適假」，異於事假、病假，學生一個學期可以請最多三天的「身心調適假」，老師的「身心調適假」明顯口惠不實。

最後，許多先進國家早已超越「給不給假」的層次，而是著手建立全面的教師支持系統。包括提供免費、保密的心理諮詢服務、開設壓力管理工作坊、從制度上簡化非必要的行政工作等等。如何從源頭上預防與疏導壓力，改革動輒以「校事會議」對待老師的不合理作法，真正給予尊重與關懷，遠比事後補救都更加有效，更會讓老師有感。

（作者為國小教師）

