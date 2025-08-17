自由廣場》破解「核電一元〈六元」的數學陷阱！

◎ 林志翰

最近，有位童董事長出了道數學題，「核電一度一塊，風電六塊，用核電一年能省幾千億，這麼簡單的算術，為什麼不做？」但這道「童式算術題」，刻意漏掉三個致命的隱藏成本。

第一個隱藏成本，天文數字的「永久保管費」。你買過一台一百元的電子寵物嗎？它使用的「特規電池」一顆要五十元，三天一換。一個月後，電池錢早就貴過主機。核電，就是那隻吃著天價電池的電子寵物。它發電當下看似便宜，每分每秒卻在製造劇毒的「高階核廢料」。這不是垃圾分類，這是要看管十萬年、比人類文明史還漫長的「永久負債」。

這筆保管費多貴？據監察院估計，光核電廠「除役費」和核廢「最終處理費」，就數千億起跳、且不斷追加的無底洞。這筆錢，童董有加入那「一度一．四二元」的算式裡嗎？把一筆天文數字的負債丟給子孫，這種「持家」，真的高明嗎？

第二個隱藏成本，代價是「全部歸零」的風險期望值。我給你一百萬，讓你蒙眼穿越高速公路，你肯定不願意。因為你知道，那個「後果」是你的生命，代價無限大。

核三廠離活動斷層不到一公里，擁核者總說出事機率趨近於零，但日本福島的教訓還不夠嗎？那場災難的代價是數十萬人流離失所與超過廿一兆日圓的損失。

為了省下一點電費，讓整個南台灣，去賭一個機率雖小，但賭輸了就「全部歸零」的災難。理性的持家，不會拿全家人的身家性命上賭桌。

第三個隱藏成本，被世界淘汰的「機會成本」。擁核方最愛說，「你看，德日都重啟核電了！」德國的真相是在二○二三年已關閉核電廠，正式廢核。所謂「重啟」，只是極右派政黨的選舉口號，並非國家政策；日本的真相是政府雖想重啟，但過程極其緩慢且爭議。面對地震風險與民間巨大反彈，至今只有少數機組在走鋼索般地重啟。

更關鍵的考題是我們的大客戶要什麼？蘋果、Google、台積電都加入RE100，承諾一○○％使用綠電，而RE100白紙黑字，就是不包含核能。重啟核能，卻可能失去未來幾十年的產業訂單，這筆「機會成本」，童董事長算了嗎？

核電的真實成本就是加總發電標價、數千億的永久保管費、無法估計的災難風險、斷送產業未來的機會成本。把這些都加進去，一塊錢的核電，還便宜嗎？

（作者為國中數學老師）

