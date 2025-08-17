自由廣場》藍營只敢嗆賴 敢高聲反共嗎？

◎ 田豐文

總統賴清德針對二戰終戰八十週年於臉書發文，二戰最寶貴的教訓是團結必勝，侵略必敗，自由民主是歷史上無數人犧牲生命換來的，戰爭沒有贏家，我們要警惕，堅定信念，讓自由民主長存。

對此，藍營大跳腳。馬英九表示賴總統只提終戰，不提抗戰，刻意淡化日本當年暴行，忘記國人屈辱與犧牲，不配當總統。國民黨主席朱立倫則指出，賴只談民主和平，未提國民黨領導抗戰歷史，憑什麼高喊團結台灣？

請繼續往下閱讀...

前主席洪秀柱痛批，忘了抗戰，就沒台灣光復，賴係以日本遺民心態當總統？中廣董事長趙少康表示，賴漠視史實，舔美親日。前台大校長管中閔指出，賴沒有總統高度和視野。藍委翁曉玲表示，不容抹去日軍對中國的侵略與暴行。

大家不妨回顧八十年前歷史與現在政治局勢，日本敗戰後再度崛起，但長期與台灣交好，兩國情誼濃厚，尤其最近的「台灣有事，就是日本有事」承諾，益見兩國存亡與共，賴總統強調記取歷史教訓，維護自由民主，相當得宜。

反觀中共，將國民黨政府擊退到台灣，種種的侵略與暴行，不亞於二戰的殘酷，老蔣宣誓「反共」。中共至今仍將台灣視為俎上肉，在國際上打壓矮化台灣，軍機軍艦擾台恫嚇，有增無減，民進黨政府為維護國家獨立主權而「反共」，請問批評賴總統這些人，你們敢高喊「反共」嗎？

（作者為公務員）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法