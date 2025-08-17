晴時多雲

自由廣場》中共的「抗日偽論」 國民黨不敢挑戰！

2025/08/17 05:30

◎ 女英

八月十五日這一天，恰逢日本宣布投降的紀念日。北京復興門外天橋上赫然掛起一條紅底白字的巨大標語：「中國共產黨是中國人民抗日戰爭的中流砥柱」。這樣的政治宣傳並非偶然，而是中共長年慣用的歷史竄改手法。明明在抗戰最前線浴血奮戰的是國民政府所領導的國軍，中共卻透過後世掌控話語權，反將自己塑造成唯一主角，把游擊戰線的小規模活動吹噓為「中流砥柱」，完全顛倒了歷史的真實。

國民黨高層對此心知肚明，卻選擇沉默，這更突顯其軟弱與妥協。當中共在全國公然「吃豆腐」、佔取國民黨與國軍將士的血戰功勞時，國民黨內部卻無人敢公開發聲抗議。這種噤聲，既是出於怕被扣上「不愛國」的帽子，也是因為國民黨多年來在兩岸政治中的被動與自我設限。結果不僅讓中共的歷史謊言一再強化，更使國民黨在國族記憶中逐漸邊緣化。

回顧真實的抗戰歷史，無論是淞滬會戰、台兒莊大捷，還是長達八年的正面戰場犧牲，都是國軍士兵以生命血肉支撐起來的。中共則多半龜縮在陝北根據地，以保存實力、擴張地盤為主，真正的戰果遠不及宣傳所誇大。將「中流砥柱」的桂冠硬是搶來套在中共頭上，既是對數百萬抗日烈士的羞辱，也是對國際史學研究的赤裸挑釁。

今日這條橫幅的存在，正是中共利用政治宣傳不斷篡改歷史的縮影。若國民黨繼續沉默，任由歷史記憶被中共洗白、被下一代誤解，那麼最終國民黨不僅失去了話語權，更會徹底失去曾經為民族生存而戰的榮光。歷史不會容忍謊言，真正的中流砥柱必然是以鮮血與犧牲鑄成，而非靠謊言與標語貼出來的幻象。

（作者為社工）

