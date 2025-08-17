晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》美俄阿拉斯加會談 台灣的啟示

2025/08/17 05:30

◎ 張孟仁

這場雷聲大雨點小的美俄阿拉斯加會晤，在沒有其他內容的情況下，國際評論家只好將注意力集中在肢體語言和當天的場景上。儘管川普給與雙方的會晤打了「滿分」，白宮也在高峰會前就將其定義為歷史性的，但實際聽聽兩位總統在三個小時會談後的聲明，實際成果寥寥。

原本多方認為烏克蘭可能被出賣，擔心美俄就一些領土交換達成協議，讓歐盟急忙開個會前會，支持沒有基輔的同意不可能變更領土。然而前所未有的危機什麼都沒發生，既沒成就任何烏克蘭停火協議，也沒一項小型、部分協議或遵循的路線圖可宣布，甚至沒有先前媒體宣稱的擴大領域會談。研判普廷日前對峰會期盼的無聲無息，其實焦點是集中在面對面的會晤本身，希望會面能取得一些成果，不指望取得實際成果，而是與川普建立對話，呈現自己為對話者，並排除歐盟、烏克蘭。整體而言，此次會談對台灣有何啟發？

其一，普廷想藉美俄元首單獨會面破除外交孤立，並提供些許好處給川普，例如他接受了川普的論點，只要在他的領導下烏克蘭永遠不會遭到入侵，並堅持選擇阿拉斯加作為俄美「睦鄰友好」的象徵，回擊了歐洲對烏克蘭的敵對「干涉」。他涉險來美國領土赴約，看到美國轟炸機飛越頭上，打破了自己一直以來的外交孤立，讓全世界都看到了美國總統為一位被國際通緝、被控犯有戰爭罪的男子鋪上紅地毯的畫面。

簡言之，普廷意欲營造美俄關係不輸甚至可凌駕美烏歐關係，換言之，烏俄戰爭的停火須取決於同意普廷的條件，不在乎美國祭出經濟誘因。

其次，當媒體詢問普廷是否停止對平民的殺戮，他僅冷冷一笑，也跟戰爭仍在持續，絲毫沒有減弱的跡象同步。不啻說明了不能與虎謀皮。

川普說出習近平不會在其任內攻打台灣，設若屬實，台灣必須把握時間自立自強，並說服周遭台灣有事，不僅晶片有事，各國的海上運輸也失去經濟安全。

如同烏克蘭在美國猶豫不決時仍在地緣政治上獲歐洲盟友力挺，不應允領土換安全，讓美國也有本錢跟俄羅斯談判。敵人所謂的短暫停火協議只會用更多的要求來換，台灣的安全除了自強，不能單靠美國，成功讓有地緣關係的日韓菲澳紐加入，有盟友撐腰，方能破除之後我們每每對美中會面的擔憂。

（作者為輔大義大利語系副教授兼系主任 、外交暨國際事務學程召集人）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書