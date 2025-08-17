自由廣場》美俄阿拉斯加會談 台灣的啟示

◎ 張孟仁

這場雷聲大雨點小的美俄阿拉斯加會晤，在沒有其他內容的情況下，國際評論家只好將注意力集中在肢體語言和當天的場景上。儘管川普給與雙方的會晤打了「滿分」，白宮也在高峰會前就將其定義為歷史性的，但實際聽聽兩位總統在三個小時會談後的聲明，實際成果寥寥。

原本多方認為烏克蘭可能被出賣，擔心美俄就一些領土交換達成協議，讓歐盟急忙開個會前會，支持沒有基輔的同意不可能變更領土。然而前所未有的危機什麼都沒發生，既沒成就任何烏克蘭停火協議，也沒一項小型、部分協議或遵循的路線圖可宣布，甚至沒有先前媒體宣稱的擴大領域會談。研判普廷日前對峰會期盼的無聲無息，其實焦點是集中在面對面的會晤本身，希望會面能取得一些成果，不指望取得實際成果，而是與川普建立對話，呈現自己為對話者，並排除歐盟、烏克蘭。整體而言，此次會談對台灣有何啟發？

其一，普廷想藉美俄元首單獨會面破除外交孤立，並提供些許好處給川普，例如他接受了川普的論點，只要在他的領導下烏克蘭永遠不會遭到入侵，並堅持選擇阿拉斯加作為俄美「睦鄰友好」的象徵，回擊了歐洲對烏克蘭的敵對「干涉」。他涉險來美國領土赴約，看到美國轟炸機飛越頭上，打破了自己一直以來的外交孤立，讓全世界都看到了美國總統為一位被國際通緝、被控犯有戰爭罪的男子鋪上紅地毯的畫面。

簡言之，普廷意欲營造美俄關係不輸甚至可凌駕美烏歐關係，換言之，烏俄戰爭的停火須取決於同意普廷的條件，不在乎美國祭出經濟誘因。

其次，當媒體詢問普廷是否停止對平民的殺戮，他僅冷冷一笑，也跟戰爭仍在持續，絲毫沒有減弱的跡象同步。不啻說明了不能與虎謀皮。

川普說出習近平不會在其任內攻打台灣，設若屬實，台灣必須把握時間自立自強，並說服周遭台灣有事，不僅晶片有事，各國的海上運輸也失去經濟安全。

如同烏克蘭在美國猶豫不決時仍在地緣政治上獲歐洲盟友力挺，不應允領土換安全，讓美國也有本錢跟俄羅斯談判。敵人所謂的短暫停火協議只會用更多的要求來換，台灣的安全除了自強，不能單靠美國，成功讓有地緣關係的日韓菲澳紐加入，有盟友撐腰，方能破除之後我們每每對美中會面的擔憂。

（作者為輔大義大利語系副教授兼系主任 、外交暨國際事務學程召集人）

