自由共和國》許釗滂／ 暮光緩慢，心也輕

暮光緩慢，心也輕（許釗滂作品）
我喜歡黃昏與天黑交會的那一刻，
像日子輕聲說了句：「慢一點吧。」
光影不再急促，風聲也低了下來，
那是一日裡，最能讓身心舒放的時光。
站在海堤上，
無邊的天際像一幅未完的畫，
海風溫柔，拂過疲憊的輪廓，
像是輕輕對我說：你可以，不再那麼用力。
我輕鬆地按下快門，
「咔嚓」聲中，不是紀錄、不是急迫，
而是對當下的一種感恩與回應，
像為心靈按下了一次深呼吸。
這個下半年，我想慢一點…
慢下腳步、慢下思緒、慢下期待，
讓身體與靈魂重新對齊，
讓簡單的風，成為最好的療癒。
日子，不必亮得刺眼，
也能暖得剛剛好；
生活，不必快得無聲，
也能走得穩而自在。
在每一個黃昏降臨的時刻，
我學會與自己和平共處，
用一顆寧靜的心，
照亮內在那片柔軟的光。免費訂閱《自由體育》電子報
