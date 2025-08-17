自由共和國》許釗滂／ 暮光緩慢，心也輕

暮光緩慢，心也輕（許釗滂作品）

圖文／ 許釗滂

我喜歡黃昏與天黑交會的那一刻，

像日子輕聲說了句：「慢一點吧。」

光影不再急促，風聲也低了下來，

那是一日裡，最能讓身心舒放的時光。

站在海堤上，

無邊的天際像一幅未完的畫，

海風溫柔，拂過疲憊的輪廓，

像是輕輕對我說：你可以，不再那麼用力。

我輕鬆地按下快門，

「咔嚓」聲中，不是紀錄、不是急迫，

而是對當下的一種感恩與回應，

像為心靈按下了一次深呼吸。

這個下半年，我想慢一點…

慢下腳步、慢下思緒、慢下期待，

讓身體與靈魂重新對齊，

讓簡單的風，成為最好的療癒。

日子，不必亮得刺眼，

也能暖得剛剛好；

生活，不必快得無聲，

也能走得穩而自在。

在每一個黃昏降臨的時刻，

我學會與自己和平共處，

用一顆寧靜的心，

照亮內在那片柔軟的光。

