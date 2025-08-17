晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》許釗滂／ 暮光緩慢，心也輕

2025/08/17 05:30

暮光緩慢，心也輕（許釗滂作品）暮光緩慢，心也輕（許釗滂作品）

圖文／ 許釗滂

我喜歡黃昏與天黑交會的那一刻，

像日子輕聲說了句：「慢一點吧。」

光影不再急促，風聲也低了下來，

那是一日裡，最能讓身心舒放的時光。

站在海堤上，

無邊的天際像一幅未完的畫，

海風溫柔，拂過疲憊的輪廓，

像是輕輕對我說：你可以，不再那麼用力。

我輕鬆地按下快門，

「咔嚓」聲中，不是紀錄、不是急迫，

而是對當下的一種感恩與回應，

像為心靈按下了一次深呼吸。

這個下半年，我想慢一點…

慢下腳步、慢下思緒、慢下期待，

讓身體與靈魂重新對齊，

讓簡單的風，成為最好的療癒。

日子，不必亮得刺眼，

也能暖得剛剛好；

生活，不必快得無聲，

也能走得穩而自在。

在每一個黃昏降臨的時刻，

我學會與自己和平共處，

用一顆寧靜的心，

照亮內在那片柔軟的光。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書