自由共和國》蕭新煌／新南向視野的電影透露了什麼？

2025/08/17 05:30

蕭新煌／台灣亞洲交流基金會董事長、總統府資政

台亞基金會參與二○二五第廿七屆台北電影節，推出「新南向視野」五部電影來自東南亞和南亞的電影，以擴大台北電影節的國際觀點，更加強了電影流行文化可以發揮新南向跨國文化交流的重大角色。

這五部電影分別來自菲律賓、馬來西亞、印尼、印度和不丹，雖都是劇情片，但不屬於一般的商業流行大眾的電影。有幾部更是所謂的獨立電影，因此它們有著較強烈的電影藝術抱負和社會責任。這幾部新南向電影，或企圖打破社會保守思想和禁忌和話題，如未婚懷孕、墮胎和同性戀；或嘗試對社會新生問題提出預警，如網絡和社群媒體對人權和隱私權的侵犯；或檢討固有傳統價值如母愛的控制、緊張和矛盾；或探討社會依舊存在的 社會不公不義現象，如種族歧視。這些片子的內容的確與在時下電影市場常看到的英雄、 警匪、動作、浪漫、恐怖、鬼怪故事不同；讓人看完較會留下深的印象和反思。更重要的是，雖然這些電影都有較濃厚的社會意涵，但絕非片面、枯燥的說教，而是以豐富的劇情鋪陳來說動觀眾的注意力和感受。

透過電影 介紹東南亞社會文化

台亞基金會陸續幾年來所推出的不同新南向國家電影節影片，都是精挑細選過好看而又有意義的電影。其目的無它，就是希望透過電影此一大眾文化媒介讓台灣觀眾去多認識東南亞和南亞國家的社會文化面貌。甚至進一步去與台灣現況做比較，以達知己知彼的傳播文化功效。

在特別為此次新南向電影節安排的一場影人論壇中，來台與會的各國演員、導演、 攝影更進一步分享了他們拍片的經驗談。首先他們都表示很興奮能受邀到台北電影節的新 南向視野單元放映他們的電影，希望能讓台灣觀眾多認識他們的電影；首次來台灣的幾位更是透露了他們對台灣的喜愛和感動。接著他們都不約而同地訴說了拍這幾部片的大不易經驗，分別都花上好多年，甚至五年、七年之久。籌資是共同的最大挑戰，這與這些片屬 於獨立電影的本質有關。他們非常渴望有一天能專心創作電影藝術，而不必去擔心資金。

其次他們都面臨的難題是各國政府對電影內容的保守而嚴格的審查制度。有些國家對親吻和性愛仍採取禁播的態度，但對殺人鏡頭卻放行，這恐怕會令不少台灣人不解。也由於保守社會風氣和宗教信仰，對敏感話題依舊排斥，如同性戀、墮胎、販毒等。影人他們也都表示他們必須絞盡腦汁，透過劇情、影像的修改巧妙安排，甚至虛擬國名去應付和 躲過被禁、被改的審查過程。

各國電影市場大小不一對支持本國電影發展有很大影響，印尼、印度看來已有支持 在地電影市場成長的能力；但其他國家則仍相當困難。然而，不論哪一國，獨立電影的發 展還是很難跟商業電影相比擬，他們都仍在掙扎求生存的階段。到國外參展或甚至得獎，先打出國際知名度，往往就是一條有效的途徑；想藉此得到政府和國內觀眾的注意和肯定，然後或許可以獲得政府對投資電影業發展的重視。

最後，我發現這些與會影人都很有自信，也都表示自己國家的電影工業不缺人才和智慧腦力，看來他們對電影藝術前景所抱持的仍然是樂觀和積極的態度。

