評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》袂曉生／從《黑神話》到《明末》：中國的3A大作之夢與民族主義反噬(上)

2025/08/17 05:30

武俠風格類魂遊戲《明末：淵虛之羽》。（圖／翻攝 Steam）武俠風格類魂遊戲《明末：淵虛之羽》。（圖／翻攝 Steam）

袂曉生／業餘歷史人

中國國產遊戲《黑神話：悟空》上市後，引發玩家關注與各界熱議。 （美聯社檔案照）中國國產遊戲《黑神話：悟空》上市後，引發玩家關注與各界熱議。 （美聯社檔案照）

二○二四年，被新華社稱為中國首款３Ａ遊戲（AAA/Triple-A game，指高製作費用與高行銷成本的遊戲大作）的《黑神話：悟空》上市，並在全球銷售超過二千萬份。不但在中外廣受好評，在台灣也一度引起熱議，雖未能獲頒TGA（The Game Awards，遊戲大獎）年度遊戲獎項，但被視為中國遊戲成功挑戰海外市場的興起之作。

二○二五年七月，另一款備受中國玩家期待的３Ａ大作《明末：淵虛之羽》上市，《明末》在中國國內曾被視為有機會複製《黑神話》成功的大作，但發售後在Steam（世界最大遊戲購買平台）上的三萬多則評價中，平均評價僅為褒貶不一。出乎意料的，負面評價竟然主要來自於本應最支持國產大作的中國玩家。

而《明末》作為一款遊戲，其在中國遭受最大的爭議，竟然與遊戲性無關，而是因為歷史敘事與民族主義。

中國的軟實力輸出嘗試：

從電影大作到遊戲大作

自廿一世紀以來，中國一直致力於提升其在全球化時代上的軟實力和文化影響力 。這項宏大的抱負，目標除了對外增強國際話語權外，更重要的是對內增強民族自豪感與凝聚力 。在此戰略框架下，文化產業被視為實現這些國家級目標的關鍵載體 。

張藝謀、陳凱歌、馮小剛，三位中國國寶級導演，分別在二○○二、二○○五、二○○六三年推出了《英雄》、《無極》、《夜宴》三部大預算史詩電影，試圖複製台灣導演李安作品《臥虎藏龍》在二○○○年獲得奧斯卡最佳外語片的成功。然而儘管投入了巨額的資金與承載了民族自信的期待，結果中國大片除了奧斯卡獎項未能如願外，同時也未能在西方獲得如《臥虎藏龍》那樣廣泛的評論讚譽和票房成功。

經過一系列的挫敗，中國的奧斯卡情節開始幻滅。隨著中國消費力與電影市場的逐年成長，中國逐漸放棄追求西方認同的奧斯卡夢，轉而以國內電影的高票房記錄作為民族自豪感的象徵。其中既有像《哪吒2》這樣以傳統神話題材改編的電影，也有像《戰狼2》、《長津湖》等結合中共意識形態的主旋律敘事電影。

然而中國對追求西方認同的渴望並未就此熄滅，繼史詩大片後，中國在文化輸出的道路上另闢蹊徑，轉向３Ａ遊戲大作。

從《黑神話》到《明末》

二○二四年是中國遊戲界民族自信心最激盪的一年，因為中國首款３Ａ大作《黑神話》不僅在海外市場廣受好評，更問鼎有遊戲界奧斯卡之稱的TGA遊戲大獎。遺憾的是，《黑神話》最終僅獲「最佳動作遊戲獎」，而非最高榮譽獎項「年度最佳遊戲」，令許多中國網友質疑TGA的公正性，並認為其中存在西方話語權偏見。然而相較於多年前中國對西方電影市場的挑戰成果，《黑神話》作為中國挑戰３Ａ遊戲的發軔之作其實已取得了歷史性的突破，但中國公眾卻仍停留在長年的從自豪感迅速膨脹卻又轉瞬落空失望的行為模式，反映了中國在尋求西方價值觀認同上的強烈敏感性。

《明末：淵虛之羽》作為繼《黑神話：悟空》之後，下一款旨在挑戰西方市場的重要中國３Ａ級遊戲 ，開發商在發售前就以對標黑神話的口號和規格，全面向海內外市場如此喊話與宣傳。《明末》在玩法設計上採用了近十年最熱門的「類魂」遊戲（Soulslike games），遊戲的美術與故事設計則採用了濃厚的洛夫克拉夫特（H. P. Lovecraft）小說克蘇魯神話元素，主角設計則模仿《蓓優妮塔》與《劍星》般在玩家視角上特意強調女主角的性感，並同時在多個國際主機平台（PlayStation 5、Xbox Series X/S和PC上的Steam）發行。從行銷、平台布局、設計上融合中西日韓各種受過市場實戰肯定的元素，各方面都感受得到開發商宏大的雄心與面面俱到的考量，以極盡精巧的謹慎縫合嘗試降低文化輸出的風險。

然而令人萬萬意想不到的是，作為文化輸出導向產品的《明末》，上市後受到最大的反彈與爭議竟然來自於中國國內。（待續）

