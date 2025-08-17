晴時多雲

星期專論》台灣已經失去川普了嗎？

2025/08/17 05:30

◎馬明漢（Michael Mazza）

◎馬明漢（Michael Mazza）

台灣是否真的已經失去川普的支持？其實，或許失去的只是新右派。如果真是如此，問題並不在賴清德總統身上，而是新右派無法認清一個顯而易見的事實：美國對台灣事實上的獨立有著持久且穩固的利益。倘若川普也忽略了這一點，責任將完全由他自己承擔。（美聯社）台灣是否真的已經失去川普的支持？其實，或許失去的只是新右派。如果真是如此，問題並不在賴清德總統身上，而是新右派無法認清一個顯而易見的事實：美國對台灣事實上的獨立有著持久且穩固的利益。倘若川普也忽略了這一點，責任將完全由他自己承擔。（美聯社）

台灣已經失去川普。或者，至少一位前美國國務院官員兼說客，希望我們這麼相信。惠頓（Christian Whiton）在網路媒體Domino Theory撰文，列舉種種理由，主張賴清德政府與川普政府的關係可能已經破裂—而且一切都是賴清德的錯。雖然惠頓的許多說法帶有誤導性，或者只是搞不清楚狀況的片面之詞，這篇文章無意間還是有助於揭露「讓美國再次偉大」（MAGA）世界觀的一個重要面向。

惠頓文章 揭MAGA世界觀重要面向

惠頓批評執政的民進黨「無法理解並與美國新右派建立關係」。在適應川普式政治（Trumpian politics）崛起的過程中，許多外國談判代表都曾經遭遇困難。台灣在這方面的挑戰並不獨特，但在川普首次擔任總統期間，台北相當成功地應對這些挑戰。台北因此獲得回報，包括制度化的軍售程序、美國派遣軍事教官駐台，以及高層級的外交接觸等。

事實上，蔡英文與賴清德政府都積極與川普陣營的重要人物建立關係。前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）自卸任以來已四度訪台；川普任命的第二位駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft），在台灣發表過兩場重要演說。二○二三年，蔡英文總統頒授「特種大綬景星勳章」，給川普首屆總統任期的國家安全顧問、現任總統情報顧問委員會（PIPB）成員歐布萊恩（Robert O’Brien）。二○二四年，台灣也接待過現任國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby），與前國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus），預期他們可能會在當時尚未成真的川普第二屆總統任期中擔任要職。

民進黨若迎合華府新右派 恐短多長空

其實，惠頓的問題並非民進黨不理解新右派，而是民進黨拒絕變得更像新右派。面對他所謂的「世界新秩序」—這個概念在他的論述中完全沒有定義，但其「核心力量」就是美國新右派—台灣必須以「尚未具體成形的修正版政治模式」加以回應。

換句話說，為了保有川普的支持，台灣必須改造內部政治，使其反映美國單一政黨中某一派系的政治面貌—至於台灣自身的政治現實，則可棄之不顧。這種作法或許短期內可能奏效，但長期而言恐怕不是明智的抉擇：美國當前高度分化，兩大政黨內部也嚴重分歧，而「後川普時代」的政治輪廓，現在看來也還是模糊不清。

更重要的是，這種政治重塑根本不可能實現。台灣與美國是截然不同的國家。兩者人口規模懸殊，文化習俗不同，地理條件迥異，也各有各的安全關切，種種差異不勝枚舉。

然而，儘管存在這些差異，美台仍有許多共通之處。兩者均為自由民主國家；美國人與台灣人同樣珍視公民與政治權利；兩國人民都堅定捍衛自己獨特的生活方式，以及自主選擇生活的權利。這些相似性反過來促成彼此的共同利益：最根本的是，期盼生活在一個可以保障民主國家安全的和平世界。

新右派成員經常批評新保守主義者，企圖將世界改造為美國的翻版。但諷刺的是，惠頓似乎更關心將台灣改造成新右派的翻版，而不是務實評估美國在台灣的利益，這些利益在任何時候，都與兩國是由哪一黨執政沒有太大關係。

失去川普？ 台灣或許失去的只是新右派

台灣長期名列美國前十大貿易夥伴之一，也是位於威權主義進襲前線的民主國家，而且台灣扼守美國前沿防禦外圍的地緣要津，將亞洲的侵略者有效阻絕於美國本土之外。台灣是否真的已經失去川普的支持？其實，或許失去的只是新右派。如果真是如此，問題並不在賴清德總統身上，而是新右派無法認清一個顯而易見的事實：美國對台灣事實上的獨立有著持久且穩固的利益。倘若川普也忽略了這一點，責任將完全由他自己承擔。

（作者馬明漢為印太安全研究所（前2049計畫研究所）資深主任，也是全球台灣研究中心的非常駐資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

