自由廣場》從中裔日籍的石平參議員談起／只要有心 放棄中國籍完全不難

◎ 高佳芳

最近中國外配遞補立委問題，因黃國昌的甩鍋而浮現檯面。民眾黨的中國外配李貞秀，明年一月可能補上民眾黨不分區立委。對於放棄中國籍問題與否，藍白政治人物還提出中國不是外國，不須放棄國籍的老調。藍白政客的論調，日本新當選參議員的石平所提出的主張，正好是提供解答的一面明鏡。

石平原本是中國四川人，一九八九年中國天安門事件後他赴日留學，當時在精神上就跟中國訣別，後來他獲得神戶大學研究所文化學研究科博士，於二○○七年取得日本國籍，對於中共的霸權主義，持續不斷批評，是一位熱愛日本的政治評論家，他也痛恨中國的海警船騷擾沖繩、尖閣列島各海域。

今年七月日本參議院大選，石平因遭中傷誹謗而打消參選，攻訐他最力的就是親中派人士，後來他深感石破政權無力對付中國，自己不應坐視，遂向維新代表吉村洋文提出出馬的意願，他提出的選舉政見包括:修正憲法與強化國防；重新審視對中國外交，構築正確的對中政策；早期制定間諜防止法；歸化制度的嚴審化和制定取消歸化資格的制度；防止移民大量流入等的訴求。因理念相合而獲維新會推薦。

開票結果，石平以維新會的比例代表當選參議員，他接受產經新聞採訪時指出，日本歸化的各種制度不夠嚴謹，審查疏鬆，尤其申請歸化時，一律不問思想或信條，令他感到不可思議，「外國人欲歸化為日本人，卻不問是否熱愛日本，也無宣誓場地或儀式。這樣的制度，應從根底嚴加修正。」他並說「歸化後是否還真正喜愛日本？是否會顯出本性而做出『反日』的行動？這需要一定期間的觀察。如有這種情形，絕對必要制定取消國籍的制度。做為國會議員，我一定想辦法實現。」表明他的抱負。

如果是像石平這樣歸化後落地生根，且熱愛所住國家的外配或中配，想必台灣鄉親也能接納。既然和台灣人成家，就應願意成為台灣的一員。若是熱愛這塊土地，有為外配發聲的理想而出任公職，一如石平這般，那麼放棄中國籍又有什麼難？何須爭論這麼多枝枝節節？

（作者是日本天理大學語言教室台灣華語講師）

