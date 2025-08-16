晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中共是在治國或在整人?／為了政治儀式 不惜摧殘民生經濟

2025/08/16 05:30

◎ 郭索

為了在電視畫面上呈現出晴空萬里的首都，中共再度祭出極端環境治理措施，要求在九月三日二戰勝利紀念閱兵的前後時程，全面暫停施工，至少有十二個省份遭波及。官方理由只是為了確保「藍天白雲」與城市整潔，要為重大政治活動營造最佳氛圍。然而，這種行政式的一刀切，卻造成建築工地陷入沉寂，也讓鋼鐵與原料市場立刻承受壓力。

Navigate Commodities董事總經理Atilla Widnell指出，施工禁令直接壓抑了建築需求，上海螺紋鋼期貨及大連、新加坡的鐵礦石期貨紛紛出現拋售。Mysteel的數據雖顯示八月中國建築鋼材需求仍有新開工項目支撐，但近期惡劣天氣已干擾施工進度，需求穩定性本就脆弱，如今再遭行政干預，市場的悲觀情緒迅速升溫。

對於本已疲軟的房地產與基建市場而言，這種短期突擊式停工措施，無異於在經濟車道上踩下急剎車。

事實上，這並非首次上演的劇本。早在二○○八年北京奧運：北京市及周邊地區暫停大量工業生產、停工工地、限制車輛上路，以營造「奧運藍」的空氣品質。二○一四年APEC會議，甚至有媒體戲稱那幾天的晴朗為「APEC 藍」，會後污染濃度迅速回升；以及二○一五年抗戰勝利七十週年閱兵，中共同樣採取限產、停工、交通管制等措施，北京與鄰近省市短暫迎來「閱兵藍」。

這些行動的共同特徵，是依靠行政命令和短期高壓手段，達到特定時段的視覺效果，而非源自結構性環境治理。從環境治理的角度看，臨時施工禁令的確能在數日或數週內顯著降低空污指數，但代價是巨大的經濟損失與市場不確定性。更關鍵的是，這種「集中力量辦大事」的治污邏輯，本質上是形象工程：為特定節日或政治活動塑造亮麗背景，優先度高於長期改善產業結構與能源結構。

對企業而言，這種突襲式政策缺乏可預期性，不僅影響短期營運，還會降低長期投資意願。對居民而言，表面上享受了幾天清新的空氣，但污染根源未解，活動結束後又回到灰濛濛的日常。

今年的「藍天工程」發生在房地產持續低迷、基建拉動效益下降的背景下，任何需求端的抑制都可能引發更大連鎖反應。市場對施工禁令的快速反應，正顯示出經濟底盤的脆弱。而政治儀式感凌駕經濟理性的粗糙作為，也釋放一個訊號：在形象與經濟之間，形象絕對是中共的優先選擇。（作者從事自由業）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書