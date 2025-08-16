自由廣場》中共是在治國或在整人?／為了政治儀式 不惜摧殘民生經濟

◎ 郭索

為了在電視畫面上呈現出晴空萬里的首都，中共再度祭出極端環境治理措施，要求在九月三日二戰勝利紀念閱兵的前後時程，全面暫停施工，至少有十二個省份遭波及。官方理由只是為了確保「藍天白雲」與城市整潔，要為重大政治活動營造最佳氛圍。然而，這種行政式的一刀切，卻造成建築工地陷入沉寂，也讓鋼鐵與原料市場立刻承受壓力。

Navigate Commodities董事總經理Atilla Widnell指出，施工禁令直接壓抑了建築需求，上海螺紋鋼期貨及大連、新加坡的鐵礦石期貨紛紛出現拋售。Mysteel的數據雖顯示八月中國建築鋼材需求仍有新開工項目支撐，但近期惡劣天氣已干擾施工進度，需求穩定性本就脆弱，如今再遭行政干預，市場的悲觀情緒迅速升溫。

對於本已疲軟的房地產與基建市場而言，這種短期突擊式停工措施，無異於在經濟車道上踩下急剎車。

事實上，這並非首次上演的劇本。早在二○○八年北京奧運：北京市及周邊地區暫停大量工業生產、停工工地、限制車輛上路，以營造「奧運藍」的空氣品質。二○一四年APEC會議，甚至有媒體戲稱那幾天的晴朗為「APEC 藍」，會後污染濃度迅速回升；以及二○一五年抗戰勝利七十週年閱兵，中共同樣採取限產、停工、交通管制等措施，北京與鄰近省市短暫迎來「閱兵藍」。

這些行動的共同特徵，是依靠行政命令和短期高壓手段，達到特定時段的視覺效果，而非源自結構性環境治理。從環境治理的角度看，臨時施工禁令的確能在數日或數週內顯著降低空污指數，但代價是巨大的經濟損失與市場不確定性。更關鍵的是，這種「集中力量辦大事」的治污邏輯，本質上是形象工程：為特定節日或政治活動塑造亮麗背景，優先度高於長期改善產業結構與能源結構。

對企業而言，這種突襲式政策缺乏可預期性，不僅影響短期營運，還會降低長期投資意願。對居民而言，表面上享受了幾天清新的空氣，但污染根源未解，活動結束後又回到灰濛濛的日常。

今年的「藍天工程」發生在房地產持續低迷、基建拉動效益下降的背景下，任何需求端的抑制都可能引發更大連鎖反應。市場對施工禁令的快速反應，正顯示出經濟底盤的脆弱。而政治儀式感凌駕經濟理性的粗糙作為，也釋放一個訊號：在形象與經濟之間，形象絕對是中共的優先選擇。（作者從事自由業）

