評論 > 投書

自由廣場》核三公投對南部住民不人道

2025/08/16 05:30

◎ 林大為

近日收到核三公投案的投票通知單，這是全國性公投，意味著佔台灣人口比例較多的中北部公民，可以藉由多數暴力，決定將可能發生核污染的電廠放置在別人家。

若是基於全國性缺電，須有核能補充，那至少應該將核一、二電廠也納入公投主文，才符合公平原則，我是高雄人，早期，國民黨政府為了經濟發展，就將高污染、高危險的石化產業及重工業，全設置在高雄，我騎單車上學經過石化工廠目睹排放廢氣，那個畫面迄今難以忘懷，至於二○一四年的氣爆，才讓我們驚覺，原來腳底下埋設了如此多的瓦斯管線，而諷刺的是，污染由我們承受，產業繳的稅卻都繳給台北市，而高雄多年來還得承受「文化沙漠」的貶名。

幸好後來有民進黨的多任高雄市長的努力，這才翻轉了高雄，而有煥然一新的面貌，誰知如今核三公投的惡夢又來了，台灣地震頻繁，日本福島事件殷鑒不遠，所謂「明天和意外哪個會先來」，誰都無法預測，為何核三重啟的恐懼又由南部人承受，老實說，這次公投理應是南部各縣市的地方性公投，北部人如果要電，應該自己去公投重啟核ㄧ、二廠。

筆者認為，這次公投主文應將核一、二、三廠都納入才符合人道，此外，也應該分析中南部公民投票同意、不同意的比例，納入政府擬定政策的參考。（作者是高雄市退休公民）

