自由廣場》掘3公里儲核廢？ 全球尚無成功例證

2025/08/16 05:30

◎ 魏思源

民眾黨主席黃國昌在核三重啟公投意見發表會，提出「將核廢料以地表下挖三到五公里深孔（DBD）方式處置」的構想。此法在國際上已討論多年，但若要在台灣落地，須先釐清幾個關鍵現實。

所謂深孔地質處置，是將用過核燃料或高放射性廢棄物封裝後，下放至深達三至五公里的結晶岩層，再以特殊材料回填封閉。理論上，深部環境水流緩慢、化學性質穩定，能長期隔離放射性物質。國土面積遠遠大於台灣的美國、英國、瑞典等國的研究機構，曾對此進行模擬與試驗。

然而，至今全球尚無任何一個深孔處置計畫取得營運許可，更沒有實際用於高放射性廢棄物的案例。美國能源部曾規劃不放廢料、僅測試鑽井與下放技術的場址試驗，但在二○一七年便告終止，顯示其工程挑戰與監管障礙並不小。

在台灣，問題更複雜。深孔處置須有穩定且長期安全的地質環境，但台灣位於板塊交界處，地震與斷層活動頻繁，地下流體條件變化大，要找到合適場址並經過十年以上的科學調查，難度極高。此外，深孔處置屬「一次封存」模式，封井後難以監測與回收，社會大眾未必信任、接受。

我國核廢料管理，仍以延長燃料池儲存壽命與乾式貯存為中期方案，長期則以傳統礦坑型深地質處置作為主要方向。若要將深孔處置納入正式選項，必須投入多年地質勘查、工程驗證與法規建立，並參與國際合作，取得可比性與透明度。

核廢料議題攸關世代責任、環境風險與能源安全，任何技術方案都不能單靠一句「可行」就定案。深孔處置仍待研究，它不是短期的萬靈丹，更不該被簡化為政治口號。

（作者從事資訊業）

