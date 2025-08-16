自由廣場》被3C偷走的智能 當文化刺激不足與情緒困擾交織

◎ 張商陽

近年，台灣在○—三歲幼兒中，每年約有二．六萬名被通報發展遲緩。研究顯示，主因之一是環境刺激不足，占案例近四六．三%。這不是先天缺陷，而是成長過程缺乏互動、語言輸入與生活經驗。

數位化育兒已成普遍現象。一歲幼兒平均每天接觸螢幕三十五分鐘，二歲達一小時三十分，三歲更拉高至一小時五十分。與此相對，能「天天」共讀的家長不到二成，但二歲幼童中，九三%每日使用電子產品。

文化刺激不足的直接後果，是語言與認知遲緩。衛福部二○二○年篩檢顯示，三歲以下遲緩兒中，語言溝通困難比例高達四成二。缺乏生活經驗與語言輸入，孩子容易專注困難、理解低落，甚至迴避學習。

更隱蔽的是情緒困擾：沒有安全依附，缺乏成功經驗，面對挑戰時更易焦慮、退縮或情緒爆發。輕度智能障礙兒童多伴隨情緒與社會行為問題，而自閉症與智能障礙共病群體中，焦慮與憂鬱比例可達四成以上。

情緒困擾與智能表現互為惡性循環。焦慮削弱專注力與工作記憶，退縮減少學習機會，衝動破壞人際合作，最終反映在測驗與成績上，使孩子看來「能力不足」。

令人憂慮的是，台灣的智能障礙鑑定制度排除「文化刺激不足」與「教養方式不良」等因素，讓原可透過介入改善的情況，被直接歸類為長期障礙。一旦被視為不可逆，制度與資源就缺乏尋找改變的動力。

我們不能將所有學習困難都歸咎於家庭教養。但在家長忙碌、社會支持不足的現實中，3C育兒成了無奈選擇，取代了人際互動、語言與遊戲的文化刺激。當孩子因此受限，最終被貼上「智能不足」的標籤時，這不只是家長的失誤，更是社會與制度的怠惰。

教育介入應從生活現場開始：托育系統提供親職教育，社區據點引導家長用遊戲與語言互動取代螢幕，早療服務不僅評估孩子，也檢視家庭互動模式。

智能不足不該只是靜態結論，而應是一個能被翻轉的警訊。螢幕可以暫時安靜孩子的身體，但不能替他們長出面對世界的頭腦與心靈。

（作者是蛋農）

