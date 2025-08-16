晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》被3C偷走的智能 當文化刺激不足與情緒困擾交織

2025/08/16 05:30

◎ 張商陽

近年，台灣在○—三歲幼兒中，每年約有二．六萬名被通報發展遲緩。研究顯示，主因之一是環境刺激不足，占案例近四六．三%。這不是先天缺陷，而是成長過程缺乏互動、語言輸入與生活經驗。

數位化育兒已成普遍現象。一歲幼兒平均每天接觸螢幕三十五分鐘，二歲達一小時三十分，三歲更拉高至一小時五十分。與此相對，能「天天」共讀的家長不到二成，但二歲幼童中，九三%每日使用電子產品。

文化刺激不足的直接後果，是語言與認知遲緩。衛福部二○二○年篩檢顯示，三歲以下遲緩兒中，語言溝通困難比例高達四成二。缺乏生活經驗與語言輸入，孩子容易專注困難、理解低落，甚至迴避學習。

更隱蔽的是情緒困擾：沒有安全依附，缺乏成功經驗，面對挑戰時更易焦慮、退縮或情緒爆發。輕度智能障礙兒童多伴隨情緒與社會行為問題，而自閉症與智能障礙共病群體中，焦慮與憂鬱比例可達四成以上。

情緒困擾與智能表現互為惡性循環。焦慮削弱專注力與工作記憶，退縮減少學習機會，衝動破壞人際合作，最終反映在測驗與成績上，使孩子看來「能力不足」。

令人憂慮的是，台灣的智能障礙鑑定制度排除「文化刺激不足」與「教養方式不良」等因素，讓原可透過介入改善的情況，被直接歸類為長期障礙。一旦被視為不可逆，制度與資源就缺乏尋找改變的動力。

我們不能將所有學習困難都歸咎於家庭教養。但在家長忙碌、社會支持不足的現實中，3C育兒成了無奈選擇，取代了人際互動、語言與遊戲的文化刺激。當孩子因此受限，最終被貼上「智能不足」的標籤時，這不只是家長的失誤，更是社會與制度的怠惰。

教育介入應從生活現場開始：托育系統提供親職教育，社區據點引導家長用遊戲與語言互動取代螢幕，早療服務不僅評估孩子，也檢視家庭互動模式。

智能不足不該只是靜態結論，而應是一個能被翻轉的警訊。螢幕可以暫時安靜孩子的身體，但不能替他們長出面對世界的頭腦與心靈。

（作者是蛋農）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書