自由廣場》授權經紀公司操作 唱和武統、矮化我國主權／貼文唱和中共 台灣藝人難卸責

◎ 葉昱呈

陸委會協同文化部召開專案會議，查處在微博上轉發中共官媒圖文，唱和武統、矮化我主權的台灣藝人，並已陸續通知廿多名藝人進行說明，日前卻傳出許多藝人聲稱是經紀公司幫忙操作，並非本人意願，但如此真能卸責？筆者謹就法規面分析如下：

按違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第三十三條之一規定，未經許可與中國黨政軍機關合作、影響國家安全或利益，涉及對台政治工作，可處十萬元以上五十萬元以下罰鍰。此外，藝人與經紀公司簽訂的經紀合約，約定委託的處理事項通常為洽商演藝活動機會、代為簽約、安排工作行程等事項，但若包含網路社群經營，而未聲明不可有涉及政治敏感言論，就算是經紀公司轉發中共官媒圖文，但依最高行政法院一○四年判字第四一○號判決意旨，當事藝人應注意、能注意而不注意，違反行政法上義務，雖非故意，亦有過失，依法仍應予處罰。

其次，在微博上轉發中共官媒圖文，必須擁有藝人的帳號、密碼才有辦法發文，如果藝人明知經紀公司要轉發唱和武統、矮化我主權相關訊息，而未加以阻止，還配合提供自己的帳號、密碼給經紀公司，則按《行政罰法》第十四條「故意共同實施違反行政法上義務之行為者，依其行為情節之輕重，分別處罰」之規定，藝人與經紀公司之間為共同實施與中共合作，轉發中共官媒圖文，涉及對台政治工作，且影響國家安全或利益，自應依違反上述兩岸條例規定分別論處。

（作者是公務員）

