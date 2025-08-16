晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》授權經紀公司操作 唱和武統、矮化我國主權／貼文唱和中共 台灣藝人難卸責

2025/08/16 05:30

◎ 葉昱呈

陸委會協同文化部召開專案會議，查處在微博上轉發中共官媒圖文，唱和武統、矮化我主權的台灣藝人，並已陸續通知廿多名藝人進行說明，日前卻傳出許多藝人聲稱是經紀公司幫忙操作，並非本人意願，但如此真能卸責？筆者謹就法規面分析如下：

按違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第三十三條之一規定，未經許可與中國黨政軍機關合作、影響國家安全或利益，涉及對台政治工作，可處十萬元以上五十萬元以下罰鍰。此外，藝人與經紀公司簽訂的經紀合約，約定委託的處理事項通常為洽商演藝活動機會、代為簽約、安排工作行程等事項，但若包含網路社群經營，而未聲明不可有涉及政治敏感言論，就算是經紀公司轉發中共官媒圖文，但依最高行政法院一○四年判字第四一○號判決意旨，當事藝人應注意、能注意而不注意，違反行政法上義務，雖非故意，亦有過失，依法仍應予處罰。

其次，在微博上轉發中共官媒圖文，必須擁有藝人的帳號、密碼才有辦法發文，如果藝人明知經紀公司要轉發唱和武統、矮化我主權相關訊息，而未加以阻止，還配合提供自己的帳號、密碼給經紀公司，則按《行政罰法》第十四條「故意共同實施違反行政法上義務之行為者，依其行為情節之輕重，分別處罰」之規定，藝人與經紀公司之間為共同實施與中共合作，轉發中共官媒圖文，涉及對台政治工作，且影響國家安全或利益，自應依違反上述兩岸條例規定分別論處。

（作者是公務員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書