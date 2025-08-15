社論》大法官應展現司法積極主義

立法院法制局報告稱大法官解釋結果不具憲法位階，立法機關僅有尊重義務，尚無遵從的必要，引發法界人士強烈抨擊。司法院罕見發出聲明回應，大法官解釋憲法及裁判，具憲法位階的效力，「立法權不得逾越憲法及大法官所做的憲法解釋」。圖為憲法法庭。（記者楊國文攝）

立法院上週由法制局長署名發佈一份主張「重複立法」的報告，稱大法官解釋結果不具憲法位階，立法機關僅有尊重義務，尚無遵從的必要，並主張「立法者主動重新立法以體現新民意」。消息一出，引發法界人士強烈抨擊，質疑藍白兩黨挾持國會，正醞釀未來強推法案推翻大法官做出的憲判。司法院罕見發出聲明回應，大法官解釋憲法及裁判，具憲法位階的效力，「立法權不得逾越憲法及大法官所做的憲法解釋」；若有重複立法，經聲請法規範憲法審查，憲法法庭仍應依職權審查其合憲性。面對來者不善的憲政歪理，司法部門迅速表明嚴正態度，捍衛職權，以正視聽。

過去立院法制局發布專題報告，鮮少一級主管掛名，加上這位法制局長為立法院長韓國瑜去年所拔擢，意向不言可喻。藍委亦附和說法，憲判不能取代憲法本身，且不具拘束未來立法之效力，立法者可重新立法。然而，憲法乃根本大法，大法官是憲法的最終解釋者，司法院釋字一八五號解釋指出，「本院所為之解釋，有拘束全國機關機制的效力」。此為最基本法學素養。而韓國瑜主導的法制局，竟有狂妄自大謬論，拒絕服從憲法法庭裁定，豈非天下大亂。更令人憂心是，規範大法官運作的憲法訴訟法，去年底遭藍白亂修，拉高憲判的人數門檻，加上立院兩度全數否決七位大法官被提名人，導致憲法法庭人數不足，運作幾近停擺。在野癱瘓憲法法庭在先，進而鋪陳「重複立法」論述，還硬拗國會擴權法案不該被判違憲。這是預告不必甩大法官的判決，毀憲亂政法案，準備捲土重來。

現在，憲法法庭僅存八位大法官，但要裁判憲法審查案件，須至少十位大法官參與評議。所以，包括選罷法、憲法訴訟法、財劃法、中央政府總預算等案聲請釋憲，全數停擺。截至六月底，憲法法庭共有三八五件未結案件，其中三五四件為人民聲請，顯見影響人民權益甚鉅。藍白癱瘓憲法法庭，其實也同樣波及所欲推進議題的可能性。例如中國配偶能否強制遣返，乃至羈押中被告是否可以投票，憲法法庭同樣無法裁判審查。即便之後終能運作，也僅有追認的意義。權力分立受創，在野變本加厲，強推重複立法，繼續恣意妄為。面對憲政亂象，以及藍白利用國會對其他憲政機關「侵門踏戶」，輿論日漸主張，憲法法庭不該因濫權立委行為而受癱瘓，大法官應要勇敢站出來維護憲法尊嚴。

而這樣的聲音，也有現任大法官做出表態。本月初某企業因敗訴聲請釋憲，並指新修正的憲訴法提高憲法法庭評議、裁判門檻限制，已架空救濟制度。該案雖未被受理，但大法官陳忠五出具協同意見書，代理院長的大法官謝銘洋、尤伯祥加入，強調憲法保障人民訴訟權，包括提出憲法訴訟、聲請憲法審查的權利。但若憲訴法的規定有缺漏或違憲疑義，則大法官基於對憲法的忠誠義務與守護憲法職責，不應受牴觸憲法的憲訴法規定拘束，否則不僅導致大法官在個案審理程序違憲，甚至容任立院藉違憲的憲訴法架空大法官的憲法審查職權，進而摧毀憲法上的權力分立架構。綜觀大法官的法理陳述，顯現司法積極主義的突破性思維。憲訴法修惡，法界多有主張不容司法權被架空。尤其，人民擁有訴訟權，對憲法法庭期待，大法官卻是無從審理，形同行使職權的拒絕。為了守護憲法，「大法官應主動出擊」。

「司法積極主義」，對台灣的民主歷程有著關鍵作用。司法院前院長許宗力任內演講肯定說，大法官於民主轉型、鞏固的過程展現積極主義，勇於檢視政治部門決定，協助自由民主憲政秩序持續穩定發展。許並以指標性解釋為例，包括釋字第二六一號解釋，終結萬年國會，協助重建台灣國會民主正當性，使民主轉型跨出關鍵性的一步。許宗力也對憲法法庭的司法積極主義，做出制度性的解釋，認為對於其他政治部門的決定，並非尊重、順服，而是採取積極介入的態度。但諷刺的是，現在立法院法制局的報告卻自稱國會享有不受干涉之政治特權，釋憲機關不應介入政治問題，有如圈地稱王，儼然民主逆流。事實上，憲法法庭敢於挑戰其他政治部門，才是真正發揮憲法守護者的功能。這樣的大法官，既要對執政者「說不」，對於立院惡修憲訴法，致使憲法法庭動彈不得，更該明確拒斥，履行守護憲法的義務。

