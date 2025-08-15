自由廣場》核三能快速安全復役？ 別欺騙人民！

◎ 陳冠霖

近日的核三延役辯論，不時將美國的Palisades核電廠延役案拿來和核三延役做比較，特別是兩者都是壓水式反應爐。但仔細比較就會發現，核三廠要延役所須的安全檢測審查時程，絕對不像擁核方所說的那麼短，特別是不能忽視兩廠的差別與安全風險。

Palisades於一九七一年啟用（以下簡稱P廠），在二○○五年該廠向美國核管會NRC提出延役申請，且在審查兩年後的二○○七年才獲得NRC的許可延役二十年，P廠依規定可延役至二○三一年。但到了二○一八年，當時的業主Entergy公司決定提早結束營運，並於二○二二年五月正式關閉並賣給Holtec公司，Holtec於二○二三年九月提出計畫要在二○二五年重新上線，當時距執照到期還有將近八年時間。反觀核三廠並未提出延役申請，且已服役滿四十年而準時退役，許多零件早已到達使用壽命而必須更換，光這點，兩者就有根本性的不同。且即使執照尚未到期，重啟仍然需要NRC核准。

在NRC的報告中，P廠的蒸汽發生器比預期有更嚴重的應力腐蝕裂紋，超過一一六三根管道受到影響。若不妥善處理，可能危及核電廠的安全。蒸汽發生器是核電廠極為重要的安全設施，過去在Crystal River跟San Onofre核電廠，也因為檢修時修復成本過高而提前退役，截至二○二五年，P廠也尚未得到NRC的重新運轉許可。P廠是經過合法延役，且又在第二次執照期限還有將近一半時就停止運轉的核電廠，經過NRC的檢查發現了這些損壞，對於運作四十年準時除役的核三，依正常程序，想在二、三年內完成延役過於樂觀，且有上面前例，維修工作及花費極可能超出擁核人士的預期，甚至根本無法延役。

核三經過四十年的使用，為台灣經濟貢獻了大量電力以支撐工商業跟民間使用，這點值得大眾肯定。但就安全層面看，核三要不要延役，涉及到當地居民長期擔憂的斷層問題，直接關係到核三能否延役，光地質部份就要相當長的時間評估。且真正執行檢修更新工程時，需要更新的部分若比預期要多，核三更不可能快速達成延役。沒有滿足這些要求就認為核三可以快速達成延役，不僅是無知，更是包藏禍心。（作者是研究專員）

