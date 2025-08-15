晴時多雲

投書

自由廣場》以姜子牙為例 寧喧鬧而民主 莫平寂而極權

2025/08/15 05:30

◎ 沈言

牧野之戰前，姜子牙多次派探子前往商朝探查國情。前幾次回報皆說國內人心浮動、爭論不休，姜子牙判斷時機未到。直到最後一次，探子回報國內一片平靜、人人噤聲，姜子牙卻說時機已至。

他明白，一個政權若還容得下爭論，就表示社會還有生氣；而當所有聲音都一致時，多半不是因為共識，而是因為恐懼讓人閉嘴。這種表面的穩定，往往意味著不穩定正在累積，只等一個契機全面爆發。

歷史告訴我們，真正穩定的國家並不害怕吵鬧。民主制度下的衝突與爭辯，是多元社會的日常風景，也是權力被監督、制度在運作的證明。不同立場的人可以在議會爭論、在媒體交鋒、在街頭表達訴求 — 吵雖吵，卻吵不散一個國家。這種喧鬧不只發生在政壇，也存在於各種公共議題中。能源政策、環境保護、教育改革，甚至是交通規劃，都可能引發激烈爭論。有人上街遊行，有人在網路辯論，有人透過社團、議會、媒體持續發聲。正因為制度允許並保障這些不同聲音並存，社會才能在衝突中調整方向，而不是在沉默中積累危機。

極權制度則相反。單一聲音不代表共識，而是反對意見被壓制的結果。當批評會帶來懲罰，沉默便成了唯一安全的選擇。這種表面上的安靜，掩蓋的是權力失去約束、社會逐漸僵化的事實。從外看或許穩固，實則脆弱。

安靜的社會，未必是穩定的象徵，更多時候是壓抑與恐懼的結果。民主的吵鬧，是多元聲音彼此角力的必然現象，也是權力受到制衡的最好證明；極權的安靜，則往往意味著批評的空間已被封死，表面的秩序下隱藏的是社會的僵化與危機。

但在今天的台灣，卻有在野黨選擇遠離這場健康的喧鬧，不是參與辯論，而是用程序杯葛阻斷議事，甚至以無限制表決、凍結整批預算、封殺討論等方式，癱瘓整個制度的正常運作。這不是制度內的角力，而是企圖讓制度失效。當破壞規則成為常態，剩下的喧鬧也會被一種僵硬的沉默取代——而那將是民主最接近終點的時刻。

（作者是業餘樂手）

