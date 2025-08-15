自由廣場》公衛師應納入法定醫事人員

◎ 翁瑞宏

每一次重大公衛事件都提醒我們，公衛人力是國家健康的第一道防線，但公衛師的法定地位仍曖昧不明。

回顧台灣近二十年公衛法制化歷程，二○○三年SARS揭露防疫體系與人力缺口，二○一一年塑化劑食安事件及其他食品安全事件凸顯跨部會監管不足，二○一四年登革熱疫情使流行病調查與社區防治人力角色急迫曝光；近年的COVID-19大流行，更將公衛能力置於國家治理核心，促使社會與決策者重新認識公衛專業的重要性。這些事件累積的壓力，催生公衛師專業認證與法制化共識，最終形成專屬國家考試與執業規範。

健康不僅是對疾病或虛弱的消除，而是身體、心理與社會的完好狀態。《憲法》第一五七條明定，國家應普遍推行衛生保健與公醫制度，以增進全民健康。公衛師的專業正是實現這一目標的重要力量。然而，實務上公衛師主管機關雖為醫事司，《公共衛生師法》第十三條亦規定可受聘於醫事、健康照護或長照機構，但公衛師至今仍未列為法定醫事人員，使其專業地位與社會認知出現落差，也限制其在醫療與公衛系統中發揮完整功能。

法律上的「醫事」以列舉職類及診療行為為核心，重視臨床診斷、治療、護理、藥事及檢驗等職能；而從公衛實務觀之，醫事應涵蓋以科學、專業與倫理維護個人與群體健康的行動。當法律定義停留在臨床治療，跨域、以群體為對象的公衛工作便容易被排除，顯示現有法定地位與其專業角色及社會期望不符。

《公共衛生師法》立法時，公衛師業務與其他專業 （醫師、護理師、營養師、環境技術人員、社工師） 大量交疊，若採排他式定位，可能造成抗拒與權責衝突。立法採「專業不專屬」策略：先建立證照、訓練與執業標準，暫未列入醫事人員清單，以降低阻力並保留未來整合彈性。短期可快速建立專業門檻，但長期仍缺明確法源與執業保障。

隨著時間推移，公衛師核心職能逐步清晰，在環境風險評估、防疫、健康促進、食安管控中扮演關鍵角色；政府對跨域健康治理需求迫切，要求醫療與公衛從「各自為政」轉向「系統整合」。維持非排他性定位已不足以保障法源與責任釐清，因此應明定公衛師為法定醫事人員。實務上，可漸進式修法：先在醫院之公衛、預防醫學或感染管制部門試辦納入，訂跨專業協作準則與責任分配；在醫事人員法與醫療法以功能性語彙明定可參與的工作範圍，避免排他式限制。配套措施可含繼續教育、跨域訓練、責任保險及地方試辦評估機制，確保制度整合穩健推進。

重新思考「醫事」，不在於列出更多職稱，而在於將「以科學與專業維護個人與群體健康」納入法律框架。明定公衛師為法定醫事人員，能確保其在醫療院所、長照、公衛單位與社區健康組織中合法執業。透過功能導向、協作優先與漸進整合修法，可兼顧跨專業分工、權責明確與制度穩定，落實健康一體的國家治理願景。

（台北市公衛師公會理事長，中山醫學大學公共衛生學系教授）

