自由廣場》中國極端事件不斷 台灣應珍惜民主

◎ 馨娜

近日中國四川江油校園霸凌事件，再次揭露中共極權體制長期壓抑民怨、漠視基層需求的制度弊病。事實上，今年中國各地極端事件密集爆發：金華小學門口汽車衝撞，因校園霸凌致孩子自殺引發十四死慘案；無錫職業學院持刀攻擊，二十一歲學生不滿實習待遇殺害八人、傷十七人；廣東男子駕車衝撞群眾，起因勞資糾紛；四川德格縣藏人抗議水壩工程遭大規模逮捕；廣東防疫人員夜闖民宅強制採血，激起全村憤怒。

這些案件表象各異，本質卻相同：中共極權體制剝奪公民權利，視任何抗議為「不穩定因素」嚴厲打壓。在缺乏制度化申訴、媒體監督與公民參與的環境下，民眾被逼絕境，唯有以極端手段宣洩不滿。高壓維穩切斷對話管道，掩蓋社會真相，使仇恨與絕望在深層累積，終致一次次血腥悲劇爆發。

台灣應從中認清制度差異的關鍵價值。民主真諦在於人民可藉選票改變政策、透過新聞揭露腐敗、依法律維護權益—這些都是中國人被剝奪的基本權利。今日中國社會悲劇，正是極權消滅公民權利、摧毀公共監督的必然後果。這些血淋淋的案例對台灣發出嚴厲警告：一旦失去自由人權，換來的將是世代沉默與恐懼。我們必須堅守民主制度，拒絕中共極權，才能確保台灣人民的安全與尊嚴。

（作者從事國外業務）

