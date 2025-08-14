自由廣場》防蚊是假 控人是真／中共封控政治的新招

◎ 衛重華

中國福州近期的疾控，以屈公病(基孔肯雅熱)與登革熱為由，針對從廣東佛山返鄉人員，發布「十四天自我健康監測」通報，形式上是衛生公告，實質卻是封控治理的演訓。這兩種疾病均由蚊媒傳播，明明「不具備人傳人」性質，該通報卻大動作要求健康監測、症狀通報與旅居報備，顯非單純的疾病防治，而是對行動自由的再控管。

此刻中國經濟正陷入頹勢、青年失業創新高、地方財政崩潰之際，藉由「衛生緊急」的假議題就可刻意包裝，成為統治合法性的工具。疫情三年累積的監控工具與社會馴化資源，如今不再依賴病毒本身，而是任何一種可供操作的理由。哪怕是一隻蚊子，也能成為再封控的藉口。中共從疫情學會：「危機」是最好的社會馴服器，「防疫」是最有效的群眾箝制術。

中國民間對此「再封控」並無警覺，大眾未提出疑問，反而歌頌政府「保護我們」，將行動自由被剝奪視為恩賜，將封控視為保命。這種自愚化的社會心理，正是極權屢屢施壓得逞的溫床。

若連「不會人傳人」的疾病，政府都藉機啟動類封控程序，誰能保證未來不會藉著「沙塵暴」、「禽流感」或「水土不服」而再度軟禁全城？中國的封控從未結束，只是更名為「健康監測」與「自我申報」，而奴性人民依舊甘之如飴。（作者是軍人）

