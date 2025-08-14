自由廣場》【鏗鏘集】終戰八十年，台灣傷痕誌

◎ 李敏勇

一九四五年八月十五日，第二次世界大戰結束。日本宣布無條件投降，並放棄對台灣的殖民統治。懷有祖國夢的台灣人迎接代表盟軍接收的中華民國順勢進佔統治，以為那是亞洲第一個民主共和國。一九四五年到一九四九年之間，台灣與中國有四年結合，藍中國、紅中國，各式各樣的中國人來到台灣交流，卻被稱為悲劇性的開端。

國共內戰在中國烽火四起，不只許多知識份子文化人被以涉共關進火燒島，一九四七年更因台灣人迎接祖國後的怨懣造成二二八事件悲劇。一九四九年，國民黨打輸跑贏流亡到台灣後，脅迫台灣人一起反共復國，反攻大陸，被戒嚴統治三十八年。沒有主體性，選擇祖國统治的台灣，戒嚴時期被廹反共。民主化後，被廹附共。

許多國民黨人形同殖民症候群，而許多附和的台灣人形同被殖民症候群。民主化以後的台灣，這個國家仍以中華民國在國內為名，在國外官方只能以中華台北自稱，民間以台灣識別中華人民共和國。全體國民面對中國的侵略犯意和壓迫屈辱，但仍然未能形成真正的命運共同體。

「⋯ 日本兵解開禁錮島嶼的鎖鍊降下太陽旗 但我們忘了在塔頂升上旗幟標示我們的身份終戰的日子 在歡樂中我們徬徨 忘了註銷殖民地戳記它持續了我們暗澹的歷史 ⋯」我的一首詩〈被遺忘的歷史〉的詩行，是一九四五年八月十五的印記。二戰後解放的歷史，許多被殖民國家獨立自主。但祖國之夢成為台灣人的惡夢，跨越國度的許多文化人，多少人在二二八紀念館，在白色恐怖紀念園區，在綠島人權園區，在景美國家人權博物館，成為被鎸刻的名字，甚至包括許多捲於國共鬪爭的外省人。

已形成民主國家，在自由之路發展的台灣，在八一五的時際要省思歷史的傷痕誌。一九四九年被中國共產黨趕到台灣的新台灣人，也有流離的命運，共同珍惜台灣命運共同體和國家共同體的建構。台灣是不分的你我共同的國家，要共同守護。（作者是詩人）

