自由廣場》【李筱峰專欄】論藍白黨對台灣及中國之為害

在中共軍機天天擾台之際，以「反共保台」為訴求，要罷免「中共代理人」（藍委）的大罷免行動卻功敗垂成！

不同意罷免的台灣人，是認為我們不須要「反共保台」嗎？還是不認為藍委是「中共代理人」？然而，藍白黨在國會通過的法、砍刪的預算，有哪一項不是有利於中共？又有哪一項有益台灣？

請繼續往下閱讀...

反罷的一方完全不在「反共」的議題上表態答辯。卻以各種手段、話術，進行反罷，對台灣社會傷害極大！試舉以下數端 –

敗壞社會道德：例如為了「以罷制罷」（此理由本即不當），卻偽造連署書（還出現近兩千份死人連署），不僅不知羞恥，反指檢調起訴他們是「政治迫害」；最後使出普發一萬元的變相賄選，利誘選民，敗壞世道德風！

顛倒是非黑白：例如以「戰獨裁」、「反綠共」為反罷理由，過去他們對獨裁者蔣介石喊萬歲，現在對中共獨裁極權諂媚有加，卻對國際評比名列前茅的民主台灣的總統罵獨裁！他們列隊向中共統戰大員鞠躬哈腰，卻指反共的綠營為綠共，是非顛倒，「蟬翼為重，千鈞為輕」。

弱化認知能力：前述顛倒黑白的例子，更有損民智，影響認知。太多話術口水，不憑實據，只貼標籤，充分運用「煤氣燈效應」，不勝枚舉，請詳參拙文〈台灣人來照心理鏡〉。

貶降文化水準：藍白立委中，有黑道世家、地方土豪、宮廟神棍、投機政客、無知草包、異常人格…，文化水準原本不高，造勢場還請來滿嘴粗話鄙語的肌肉男，奉為上賓。為了反罷，格調低落至此！

比前述的傷害更大的，就是在立法院的毀憲亂政，全方位癱瘓台灣，最終將方便中共併吞台灣。到此結局，藍白立委將是中國「統一」的大功臣嗎？非也，那是對中國最大的傷害！

自從藍營由反共轉為親共之後，對於專制極權的中共，如何控管人民，如何蹂躪人權，如何壓制自由，如何掌控新聞，如何屠殺回藏，如何慘無人道，如何貪污腐敗，如何造假虛偽…，一律網開一面，不會揭發。而他們在台灣的一大堆紅媒，也只唱衰台灣，對於專制中國卻報喜不報憂。

民主化之後的台灣，原本受到國際肯定，也成為中國民主化的希望燈塔。民主化之後的台灣，連過去很保守的美國學者馬若孟（Ramon Myers）都說「是中國第一個民主體系」；阮銘教授也認為台灣是華人建立的第一個民主國家（不喜歡「華人」一詞者請稍包涵）；精研台灣政治史的日本學者若林正丈，也肯定「中華民國台灣化」的民主成果。

然而，藍白黨協助中國併吞台灣之後，中國民主化的希望燈塔將消逝，中國民主化的希望將更渺茫！

中國在五四新文化運動中，曾經綻放過自由主義的希望，中國知識份子期待「德先生」（democracy）的光臨。但在蔣介石的法西斯氣焰下，德先生發育不良（如一九三○年一月，胡適、羅隆基、梁實秋集結的《人權論集》後來都被國民政府查禁）。在中共統治下，德先生夭折！幸好有胡適及其後的雷震、殷海光等自由言論，後來在台灣都為民主運動種下生機。這些自由思想是中國最需要的養分，卻無法在中共掌控下生存。一旦台灣被中國併吞，自由思想在台灣也將熄滅！民主台灣滅亡，中國民主化無望，哀哉！

（作者是台北教育大學榮譽教授）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法