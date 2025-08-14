自由廣場》816反核朋友街頭再相見

◎ 廖彬良

八二三核三重啓公投即將舉行，台灣環境保護聯盟邀請各反核團體、各政黨（除了國民黨、民眾黨）、護台聯盟及三十一區罷團，本週六（八一六）下午從台大校門口走到立法院，上街宣講「反對核三重啟」，呼籲社會各界投「不同意」！堅定表達非核家園的決心！

台灣在過去威權戒嚴統治下，在北部海邊的石門、金山、萬里區（核一及核二）及南部屏東恆春（核三）在未經環境影響評估下陸續設立六座核能發電機組，營運期間曾發生大小事故，幸未釀成大災害，今（二○二五）年五月十七日核三已達我國所規定運轉年限，卸下發電功能，我們台灣成為國際所羨慕的亞洲第一非核國家。

沒有核電廠會缺電？這是社會各界直接關心的問題，根據台灣電力公司（台電）及經濟部所公布數據，在五一七停止核能發電後，未來電力供給無虞，盛夏迄今也未缺電，備載容量幾乎均高於十％，社會大眾不須擔心，破除「擁核專家」在核三停機後，不斷唱衰夏季尖峰用電會停電的預言。

核廢料可以妥善處理？核廢料可分為低放射性和高放射性，低放射性需監管三○○年，高放射性則須數十萬年，台電將低放射性廢棄物減容固化後封存於鋼桶中，以前送往蘭嶼暫存，現則堆置在廠內，而高放射性核廢料仍存放在核電廠水池內。目前全球核能先進國家均無永久安全處置高放射性核廢料場所，而成為後代子孫長久的沈重負擔，有違世代正義及永續發展原則。

核電廠安全嗎？全世界沒有一個核能專家敢保證核電廠是安全的。且一九七九年美國賓州三哩島核電事故，一九八六年烏克蘭車諾比核電災難及二○一一年三月十一日本東北大地震引發福島核電廠事故，都在提醒台灣人民，我們是幸運的度過可能的災難，如今建立的非核家園更應努力守護，核三廠既已停機了，就不應再重啟。

今年五月環保聯盟邀請亞洲各國包括日本、韓國、土耳其、印尼、印度、菲律賓及泰國反核團體近百人來台考察觀摩台灣達成非核家園的過程，除了讚嘆反核團體數十年來持續堅督及台電員工技術到位，更對執政當局能信守承諾如期讓核三停機除役，表達對台灣民主過程的肯定。

但當立法院國民黨及民眾黨聯手提議通過，需花費11億元辦理全國公投「核三延役」案，我們更應為守護非核家園上街宣講表達「不同意」。

各位反核朋友們，八一六街頭再相見！

（作者是八一六反對核三重啟遊行總領隊、台灣環境保護聯盟副會長）

