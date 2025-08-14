晴時多雲

自由廣場》以傷痕為證 我反對核三重啟／核電技術員李桂林的沉痛告白

2025/08/14 05:30

◎ 李桂林

我是李桂林，曾任台電核電廠儀器技術員。自民國六十三年起，我長年駐守於核一與核二廠的高輻射區域，親身經歷核電勞工所承受的健康代價。此文，我並非以受害者的身分發聲，而是以見證者與警醒者，為台灣的未來提出沉痛呼籲。

台電管理失當，核電工人罹病

在我任職期間，台電未提供足夠的教育訓練與輻射防護措施。鉛衣、鉛毯等防護裝備皆未完善配備，導致我自民國六十九年起罹患多種輻射相關職業病，包括：

●次發性白血球及血小板減少

●再生不良性貧血

●中重度低細胞性骨髓併巨核細胞耗盡

這些疾病皆經勞動部職業病鑑定委員會認定，並獲勞保局失能給付。法院也判定台電未妥善管理輻射安全，間接導致我罹患俗稱「白血病」，使我免疫系統嚴重受損，生活必須極度謹慎。民國九十八年，我又被診斷罹患喉部鱗狀細胞癌。成大醫院王榮德醫師鑑定，此癌症與我長期吸入輻射蒸氣與石棉粉塵密切相關。

核三重啟，不只是能源選項

我站出來，不是為個人傷痛，而是希望社會正視核電廠員工與民眾的健康風險。核三重啟不只是能源政策的選擇，更是對生命安全的考驗。我的身體已無法承受更多輻射傷害，但我的聲音仍有責任守護更多勞工與家庭的安全。

技術困境與道德責任

除了健康風險，核電重啟在技術與道德層面也充滿疑慮。例如：

●核一、二廠的廢燃料池都已滿，而核三的廢料池也所剩不多，重啟之後，勢必無法儲存過多的核廢料，到時候又要如何處置呢？勢必又要大吵一翻，要放誰家呢？

●原本廢燃料計畫交回美國，但美方已拒收，台灣須自行處理，形成長期災難。

●台灣至今尚未提出最終處置方案，現行儲存方式皆屬過渡，拖延只會加劇風險與成本。

這樣的現狀，既非台灣之福，也不是負責任的能源政策。

封鎖與欺瞞，核電信任危機

核電不是不能用，而是主事者的心態出了問題。每逢事故，便封鎖訊息、欺瞞社會。最早的重大事件，是核一廠的勞務工歐陽姓員工在清除反應爐開蓋污物時不慎跌落反應爐與生物屏壁之間，救出後警鈴大響，送至榮總三天後死亡，當局全面封鎖消息。

之後，核一廠詹姓員工揭露輻射污染事件，也遭打壓。這些資訊在事發當時都被掩蓋，即使身為台電員工，也不敢冒著丟工作的風險成為揭秘者。多年後真相曝光，台電仍不願面對錯誤與檢討，導致民眾對核能安全產生深刻的不信任。

以生命經驗吶喊，反對核三重啟

我已年屆八十，來日不多。以三十多年核電儀器經歷，見此膚淺無知事態，只能以蜉蝣之微，嘶喊一聲：核三重啟，不只是能源選項，它攸關我們的健康、家庭與未來。 我以傷痕為證，堅決反對核三重啟。謝謝大家。

（作者是前核一、核二員工 本文由工作傷害受害人協會專員賀光卍協助整理）

