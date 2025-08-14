新聞線上》違憲的果子不能吃

七二六之後，普發一萬元已經退流行，行政院卻連忙背起這塊違憲大石頭，讓人百思不得其解。圖為行政院長卓榮泰。（資料照）

記者陳杉榮

七二六大罷免廿四比○的賽局非常殘酷，對本土支持者造成莫大的打擊，政局轉為混沌，但對在野黨有利。國民黨朱立倫正籌謀於黨主席連任，布局二○二八；民眾黨黃國昌則點燃二○二六選舉戰火，向國民黨叫陣，冀求二○二八能有搭檔機會。民進黨不僅無法引領議題，反倒深陷在違憲的普發一萬元泥淖裡頭，令關心台灣前途者憂心不已。

普發一萬元是國民黨反制大罷免的騙票伎倆，以結果論來說，道高一尺，魔高一丈，的確高明，狠狠的打了以正人君子自居的賴政府一個響亮的巴掌。事實上，普發現金是個幌子，既然罷免過關了，要不要發現金，不是國民黨的事，就看民進黨怎麼應對。因為這項特別條例，明顯違反憲法第七○條規定，以及大法官釋字第二六四號和第三九一號解釋。只要行政院依照憲法和預算法，態度堅定的提出釋憲，最終必然會作出違憲的憲法判決。



一年多來民進黨面對藍白毀憲亂政，都是透過覆議和釋憲表明立場。普發現金案，一開始不管是行政院的卓榮泰，還是立法院的柯建銘和吳思瑤，都堅持不接受違憲的法案。在大罷免各種宣講場合，罷團痛批國民黨立委毀憲亂政，鏗鏘有力，擲地有聲。未料，卓榮泰先是說發不發現金他內心交戰，到底是和是戰？變成一團糨糊，未戰先敗。而後大罷免被完封，行政院像是失了魂似的，現在正「動用國家機器」幫國民黨「解套」，未來若出現卓榮泰「跪求」傅崐萁和黃國昌支持行政院所提完整「憲法程序」修正案的畫面，國人也不須訝異！

在對抗國民黨的年代，民進黨曾經是一個靈活的政黨，充滿「智多星」和「鬼靈精」，往往別出心裁，異軍突起，即使居於劣勢，仍然打得國民黨措手不及，偶爾也贏得漂亮。可惜自公元二千年執政後，掌握權柄，就算是智多星，也成為統治集團的一員，久而久之，不再引領議題，不再為民伸張正義，汲汲營營的是鞏固既得政權；等而下之的，變成貪污腐敗的寄生蟲。被收押的柯文哲說過「垃圾不分藍綠」，結果黃國昌現在站在「垃圾藍」那頭，小草還是在罵民進黨，探究這個原因有很難嗎？

七二六之後，普發一萬元已經退流行，行政院卻連忙背起這塊違憲大石頭，讓人百思不得其解。就算錢發了，藍營支持者不會感謝，綠營支持者大聲嘆氣，行政院得到什麼？政黨競爭和兵法一樣，不要在敵人設定的戰場打仗，要另闢戰場，引領議題，爭取反敗為勝，這麼簡單的道理，為什麼不知道！

