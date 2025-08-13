社論》白色力量再創台灣奇蹟？

民眾黨六週年了，不分區立委「兩年條款」，黃國昌稱只有柯文哲能決定是否暫緩，他本人做到明年一月三十一日便離開立法院。黨慶隔天，黃國昌又拋出：明年新北市長選舉，在野應共推一個最強的候選人，自己從來沒有排斥過這件事情，嘉義、彰化、宜蘭也另有人選可與國民黨談。一場大罷免就要新北市長當後謝，總統大選會以法務部長為足嗎？於今回想，一年多來，白委不惜充當「傅隨」，草頭黃似乎早有一張升官路徑圖了。不知失去自由的「師父」，心裡作何感想。

草頭黃，綠營視為背骨仔，藍營喜獲人間呂布。他的政治路數，相當接近柯文哲。兩人皆吸收太陽花能量，也同樣從綠營起家。曾幾何時，時代力量，白色力量，綠色力量，「非藍陣營」令國民黨難以招架。二○一六，小英號快樂出航，羨煞同為素人的柯氏、黃氏，終而與綠營漸行漸遠。柯氏由墨綠華麗轉身至泛藍，黃氏宣示不走小綠路線，而且，兩人仇恨對象一致：變的是民進黨，不是柯也不是黃。四海同心，他們的小草，更深信不疑。

民進黨，從黨外至建黨，由在野到執政，不到十五年。之所以如此，得力於民進黨集結反國民黨力量，持續廣納政治新生力量，一步一步穩紮穩打，支持板塊穩定成長。不巧，柯氏、黃氏闖入政治叢林不久，便覺醒與其緊跟民進黨永遠當打工仔，不如揮灑自己的天縱英明取而代之。由於IQ很高，他們也很快發現，民進黨有其基本盤牢不可破，留在泛綠終究是小綠的份。山不轉路轉，柯氏、黃氏念頭轉向，先後發現一片光明：聯合藍營，倒打綠營，分到的比較多，還不必擔心被民進黨吃乾抹淨。二○二四，柯氏、黃氏天作之合，一個藍白合破局，一個藍白合再續前緣，再加上「師父蒙難記」，形成當下的政局。

柯黃藍白一家親，民進黨少數總統、國會少數，執政綁手綁腳。這個時刻，最需要的是理解、自省。向來，從黨外到民進黨，各個時期都有人變為「前黨外」、「前綠」，不過他們都帶不走黨外、民進黨的支持群眾。朱高正的中華社會民主黨，陳水扁的一邊一國行動黨，另起爐灶最後就是無言的結局。眼前，若干「前綠前輩」，如果沒有朱、扁當年之威武，歹路毋通走。反倒是，至少截至目前為止，柯氏、黃氏尚非朱、扁的複製品。二○一四，太陽花學運，催生政治新生力量。按照往例，民進黨原可讓這股力量增資入股。但，柯氏，黃氏，都想當獨角獸。二○一六至二○二○還不明顯，到了二○二四變化很大，民進黨發現了退潮後原來的我，差不多仍是四成基本盤。如今，經過京華煙雲，白色力量難逃萎縮，畢竟是切割綠營了。與此同時，白營也尚未與藍營完全合併。可以說，在一段時間內，它會是藍綠消長的變數，最大利益是在天秤撥來撥去。從小英到賴桑，民進黨從完全執政萎縮到少數執政。國民黨的板塊大體不變，變動的是白色力量小藍化。藍白不合，令賴桑漁翁得利，藍白再合，所以笑傲國會。將來合不合，將來再說。

藍白合作，利益一致好談，利益矛盾難說。黃國昌期待「禮讓」新北市長，便是一個試金石。假使藍白合作走過蜜月期，雙方會不會變成恐怖情人？若再次醒悟垃圾不分藍綠，大風吹小草何去何從？柯氏、黃氏所召喚的「信徒」，不乏民主化、全球化造成的政治新人種，缺乏宗教魅力的藍綠如何吸引他們？七二六大罷免的困惑，新竹市民眾黨市長、國民黨立委，雙雙獲得高票「不同意」，「不同意者」的積極性，同時超越藍綠傳統支持者的想像。至於一人一萬元、一家幾萬元，由政府買單的「走路工」，其動員能力不下於理念與口號。執政多時，民進黨本身的理想逐漸退位，現實感則未同步提高，這樣的商品似乎對許多選民漸失吸引力了。

創新論述，領導議題，民進黨在野時期的強項，執政日久似乎鈍化了。執政的民進黨，黨籍立委的政策辯護能力也弱化了，連藍白似是而非的口號，也難以用庶民易懂的語言一針見血以正視聽。台美關稅談判，又是落得腹背受敵、有理說不清，如何令關切自身得失的選民放心？大罷免，大失望。其實，這個挫折，並沒有超越去年大選結果。國、民兩黨，最近幾年，可能要習慣一個政治新常態：藍綠雙方都很難突破現有的板塊，也就是，無法單獨獲得過半選票，而民眾黨雖然過了高峰期，一時之間也不致泡沫化，柯文哲更不會坐以待斃。只能說，台灣的民主，如果藍綠都左右於小白，那就真的在國際再創一個奇蹟了。

