晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》進退失據的數位人民幣計畫

2025/08/13 05:30

◎ 陳鴻達

過去幾年中國對其數位人民幣的推動，可說是信心滿滿，並相信挾其先進的技術，將有助於其人民幣國際化的實現。因此不管是取代現金的數字人民幣，或是用於跨境支付的「多邊央行數位貨幣橋(m-Bridge)」，皆傾全力推動。然日前美國通過「穩定幣法案」，除了將打破全球貨幣與支付的局面，也將使得中國數位人民幣的推動陷入進退失據的困境。

以取代現金的數字人民幣為例，從二○一九年開始試行，各地方政府不斷藉由發送紅包、舉辦活動，甚至透過數字人民幣發放員工薪水或相關津貼等方式衝刺普及率。但因消費的體驗跟支付寶或微信差不多，因此大家只有在活動優惠時使用，並且可發現隨著優惠力道的轉弱，數字人民幣已出現退燒現象。

另外西方國家為了制裁伊朗與俄羅斯，陸續將其踢出SWIFT，嚴重衝擊這兩國的國際收支，這也讓中國心生警戒。為了降低有朝一日被西方國家進行金融封鎖的衝擊，中國極力推動推動「數位貨幣橋」計畫。該計畫從香港、泰國與阿拉伯聯合大公國等開始，參與國家或機構一度達廿六個。但在二○二四年四月國際清算銀行另行啟動Agorá專案，並於同年十月退出 。雖然強調退出不是因為計畫失敗或政治考量，但各界咸認為這是西方國家的地緣政治考量。也就是說該計畫所面臨的各國協調問題，遠比技術問題還難克服。

今年六月在陸家嘴論壇上，中國前後任人民銀行行長周小川與潘功勝，先後強調穩定幣未來的重要性。除了認為這有助於鞏固美元霸權，可為搖搖欲墜的美債「續命」外，他們也看到穩定幣對跨境支付帶來的革命，將對中國推動的貨幣橋計畫造成重大威脅。過去中國苦心經營許久的數字人民幣，也獲得許多階段性的成就，但這些成就眼看著將被穩定幣超越或繞過。中國目前正面臨兩難的抉擇，要拋開面子問題，放棄數位人民幣的計畫？ 還是繼續堅守深耕已久的防線呢？但問題是敵人已經開始繞過此防線，數字人民幣會變成另一條馬其諾防線嗎！

（作者是台灣金融研訓院金融穩定中心主任）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書