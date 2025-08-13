自由廣場》﹙林保華專欄﹚ 抗日魔劇：民族主義的惡性發展

今年是中國抗日戰爭結束八十週年。抗日題材電影《七三一》原定七月卅一日上映，後來延期至九一八上映，至於之前上映的《南京照相館》更是中國民族主義的惡性發展。

習近平上台後，煽動狹隘民族主義，「抗日神劇」大行其道，還出現「手撕鬼子」的鏡頭，抗日戰士居然用雙手把日本兵撕成兩半，超乎現實，觀眾嘆為觀止，所以被稱作「神劇」。至於觀眾看完《南京照相館》在的網路反應，「神劇」更已提升至「魔劇」，從嘆為觀止轉化為具體行動。按毛澤東的說法，精神力量已轉化為物質力量。

報導說「網上流傳一套視頻，顯示孩子們看完電影後反應，有女孩當場被嚇哭，有的被嚇得噩夢連連，有的回家就把世界地圖上的日本挖除，更多孩子怒吼『要把日本鬼子全部殺光光！』」欲知中共內外宣認知戰有多厲害，這就是一例。中共從小學生做起，只管政治掛帥，哪管電影年齡分級制。

這部電影七月廿五日上映，七月卅一日傍晚，就再度發生襲擊日籍人士事件，一對日本母子在江蘇省蘇州市的地鐵站行走時，遭人持石塊從背後襲擊，導致母親受傷送醫。去年在蘇州、深圳也都發生襲擊日人事件，兇手都正法，但當局未宣布犯案動機，因為兇手就是依據習近平的「偉大民族復興」而動手。正法也沒公開宣布，所以毫無嚇阻作用，因為當局根本不想那樣做。

中國佛山等地最近流行源於非洲的蚊叮屈公病（中港有不同譯法），已傳入香港，香港很緊張，台灣也已有十幾例。一位網友收到兩名中國朋友發來的視頻，標題竟是「美國釋放了廿億隻蚊子 美國利用蚊子向全世界投毒。」還說中國爆發的基肯培雅熱就是美國蚊子傳播的。中共為了卸責，還聲稱武漢肺炎是美國人來武漢投毒，我在印尼的家人因每天看中國的電視新聞，竟都相信了。此後，但有流行病毒，都可造謠是美國投毒。黨的宣傳機器一開動，影響遍全球，因為除了黨媒，還有抖音、小紅書等助謠。台灣年輕人本來是天然台，據說如今變親共，台灣執政當局須明快反制，否則貽害無窮。

中共黨內鬥爭詭譎，除非有毛澤東那種威望，否則沒人敢率先拉低狹隘民族主義的調子，誰先拉低誰就是賣國賊。彼此競爭提高聲調，沒有退路，直到頭破血流為止。

