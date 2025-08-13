晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙林保華專欄﹚ 抗日魔劇：民族主義的惡性發展

2025/08/13 05:30

今年是中國抗日戰爭結束八十週年。抗日題材電影《七三一》原定七月卅一日上映，後來延期至九一八上映，至於之前上映的《南京照相館》更是中國民族主義的惡性發展。

習近平上台後，煽動狹隘民族主義，「抗日神劇」大行其道，還出現「手撕鬼子」的鏡頭，抗日戰士居然用雙手把日本兵撕成兩半，超乎現實，觀眾嘆為觀止，所以被稱作「神劇」。至於觀眾看完《南京照相館》在的網路反應，「神劇」更已提升至「魔劇」，從嘆為觀止轉化為具體行動。按毛澤東的說法，精神力量已轉化為物質力量。

報導說「網上流傳一套視頻，顯示孩子們看完電影後反應，有女孩當場被嚇哭，有的被嚇得噩夢連連，有的回家就把世界地圖上的日本挖除，更多孩子怒吼『要把日本鬼子全部殺光光！』」欲知中共內外宣認知戰有多厲害，這就是一例。中共從小學生做起，只管政治掛帥，哪管電影年齡分級制。

這部電影七月廿五日上映，七月卅一日傍晚，就再度發生襲擊日籍人士事件，一對日本母子在江蘇省蘇州市的地鐵站行走時，遭人持石塊從背後襲擊，導致母親受傷送醫。去年在蘇州、深圳也都發生襲擊日人事件，兇手都正法，但當局未宣布犯案動機，因為兇手就是依據習近平的「偉大民族復興」而動手。正法也沒公開宣布，所以毫無嚇阻作用，因為當局根本不想那樣做。

中國佛山等地最近流行源於非洲的蚊叮屈公病（中港有不同譯法），已傳入香港，香港很緊張，台灣也已有十幾例。一位網友收到兩名中國朋友發來的視頻，標題竟是「美國釋放了廿億隻蚊子 美國利用蚊子向全世界投毒。」還說中國爆發的基肯培雅熱就是美國蚊子傳播的。中共為了卸責，還聲稱武漢肺炎是美國人來武漢投毒，我在印尼的家人因每天看中國的電視新聞，竟都相信了。此後，但有流行病毒，都可造謠是美國投毒。黨的宣傳機器一開動，影響遍全球，因為除了黨媒，還有抖音、小紅書等助謠。台灣年輕人本來是天然台，據說如今變親共，台灣執政當局須明快反制，否則貽害無窮。

中共黨內鬥爭詭譎，除非有毛澤東那種威望，否則沒人敢率先拉低狹隘民族主義的調子，誰先拉低誰就是賣國賊。彼此競爭提高聲調，沒有退路，直到頭破血流為止。

（作者是資深時事評論員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書