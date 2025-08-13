自由廣場》綠營執政八、九年來可曾反制? 中共累積十年的寄生戰略

◎ 張月環

在自然界，有一類特殊的蜜蜂被稱為「寄生蜂」。牠們的繁殖方式與一般蜜蜂截然不同 ——雌蜂產卵在其他昆蟲體內或體表，幼蟲孵化後，便以宿主的身體為食。奇特的是，幼蟲不會立即殺死宿主，而是精確地避開重要器官，讓宿主維持存活，直到幼蟲發育完全。這種「活體儲藏」策略，確保了幼蟲在成長過程有穩定、新鮮的養分來源 ——宿主的最終死亡只是時間問題。

若將這種寄生策略類比當前兩岸關係，是否令人驚覺高度相似？中共對台的滲透與控制，正是一場無聲的「寄生行動」。不須不須開火攻台，只要透過資訊戰、輿論戰、文化戰與經濟戰的多重手段，中共已在台灣社會無聲無息植入「幼蟲」——它們可能是媒體喉舌、政治代言人、網紅意見領袖，甚至是看似無害的消費平台。

從抖音、小紅書、到各式KOL與網路梗圖等，中共正有系統地重塑台灣年輕世代的價值觀。媒體指出，廿至廿四歲的年輕人已不再「天然獨」，這正是中國長年資訊滲透與文化入侵的結果。年輕人毫無上一代的警覺，甚至以為被「統一」只是一種選項，無須抗拒。這是中共累積十年以上的認知作戰所致，而綠營執政八、九年來可曾當一回事、可曾積極反制？或者說，今天只是為過去所做的不足，正在付出慘痛代價。

立法院的亂象、七二六罷免案的慘敗、立委的秋後算帳，與中國資訊戰、認知作戰的升級，都是這場「寄生工程」的具體結果。如今，比亞迪電動車繞道來台之計蠢蠢欲動，儼然成為中國版的「木馬屠城記」。在經濟掛帥的名義下繞過監管的產業輸入，正一步步侵蝕本土市場的防線。這不正是幼蟲正鑽入寄主體內的過程嗎？何須外來阻力？

我們看到的，不只是經濟滲透，更是認知的改造、意志的軟化。當「敵人就在本能寺」，台灣的社會、學校、機關、軍警公教甚至相關部會，似乎仍在「月朦朧，鳥朦朧」的夢境裡無動於衷，甚至有點自欺欺人。

接下來的八月廿三日，將舉行第二波罷免案與核三延役公投。這場選舉，不僅是對執政黨的期末考，更是台灣人民對國家方向、民主價值與未來安全的一次重大表態。如果這次再度無法突破防線，那麼綠營在接下來的地方選舉恐怕將面臨全面潰敗，台灣也將離「被寄生完成」的命運更近一步。

寄生蜂從不喧嘩，卻默默啃食宿主；而我們，若再沉睡不醒，等待的將是驚覺自體體腔已被啃食一空，換來無聲的滅亡。歷史一再警示：台灣每一次的危機與淪陷，從來不是因為敵人多強，而是因為內部的動搖、呼應與迎敵。而今，面對一個更善於偽裝、更擅長資訊戰與統戰滲透的中國，台灣若仍自欺於和平假象，將再次重蹈歷史的悲劇。

你等不到敵人來敲門，因為他早已潛伏在屋裡。

真正的決戰，早就不在灘頭堡，而在我們每個人的腦海。

（作者是屏東大學兼任副教授）

