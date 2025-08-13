自由廣場》公務機關效率亟待提升 從國稅局一場震撼教育談起

◎ 林文寶

七月，我到高雄國稅局苓雅稽徵所申請一份「完稅證明」，我以為這會是一趟半小時就能解決的差事，現實卻給了一場長達三天的震撼教育。

第一天：資訊的黑洞

我抽了號碼牌，耐心等候，輪到我時，承辦人員看了我的文件，面無表情地說「缺件，回去補。」我當然追問還需要補什麼文件，卻只得到制式、不耐的回答，沒有任何說明或指引。我的提問彷彿是一種不該存在的打擾。

第二天：標準的浮動

我回家後，憑藉著模糊的指示和網路搜尋，自認備齊了文件，再次踏入稽徵所，承辦人員看過文件後指出一個「新問題」，我錯愕地問「昨天那位為什麼沒告訴我？」他聳聳肩說「規定就是這樣。」

第三天：破關的疲憊

直到第三天，我才終於在不同標準的夾縫中，辦妥這份證明。離開時，我只有深深的疲憊與無力感。

這段經歷讓我思考：一份簡單的行政證明，為何要民眾跑三趟？為何資訊不能一次性告知？為何執行標準會因人而異？

一、不只是個人態度，更是系統性失靈︰我的經歷，更像是一面鏡子，映照出公務體系長期存在的系統性問題。

二、防弊思維凌駕便民服務之上：公務流程的設計，其核心是防弊而非便民。為防極少數的弊端，設計出層層關卡與繁瑣規定，卻讓絕大多數奉公守法的民眾，承擔不成比例的時間成本與精神折磨。承辦人員的職責是找出你的錯誤，而非幫助你解決問題。

三、資訊不透明與流程標準化的缺失：為何不能一次完整告知所有需求？問題的背後是資訊的極度不對等。民眾處於資訊弱勢，而「標準因人而異」則顯示內部流程標準化的失敗，民眾淪為無所適從的皮球。

四、缺乏「使用者中心」的設計理念：民間企業會優化客戶的購物流程，研究出「使用者旅程」。但公務機關有多少流程是站在民眾的角度而設計？從網站的資訊架構、申請表格的用字遣詞，到臨櫃的動線與指引，處處可見「機關本位」的影子，缺乏「使用者中心」的體貼。

欲提升公務機關效率，須從「心態、科技、制度」三者著手。

一、心態革新，從「管理者」轉變為「服務者」：公務人員的核心價值，應從「依法行政」的消極遵守，提升至「為民服務」的積極創造。績效考核不應只看結案數量，更應納入「民眾滿意度」、「一次辦結率」等服務品質指標。

二、科技賦能，打造真正的數位政府：許多業務早就可以全面線上化。政府應投入資源，優化網站與APP介面，讓民眾容易找到資訊、填寫表單、上傳文件。後端的資料庫尤須整合串聯，讓民眾免於在不同機關之間重複提交相同的文件。

三、制度優化，建立清晰、統一的標準化流程：針對民眾常辦的業務，應制定全國統一、清晰易懂的SOP，確保第一線人員都受到完整訓練。應建立「一次告知單」制度。民眾若缺件，承辦人員有義務提供一張清單，詳列所有必要文件，減少民眾奔波。

三天震撼教育絕非個案，它是無數台灣民眾的日常縮影，公務效率的改革，不能再等了。

（作者是高師大事業經營系教授）

