評論 > 投書

自由廣場》專制國家才敢號稱安全無虞 水母就能使一座核電廠停擺

2025/08/13 05:30

◎ 賴明煌

今年三月，歐洲最大、全球季軍機組的芬蘭奧爾基洛托核電廠，發生三號機洩漏百立方輻射冷卻液的核安事件。

八月，法國北部多佛海峽東岸格拉沃利訥核電廠，西邊百公里就是倫敦，它有六部各九億瓦的反應爐，是西歐最大核電廠。正當酷暑高耗電之際，八月十日卻停止運作，原因竟是體長約四十公分的海月水母，塞滿了海水冷卻系統。

類似水母逢高溫繁殖塞機導致核電廠停機的事件，在蘇格蘭、瑞典、美國、以色列、中國、日本與印度各國常有發生，在東亞則是被中國長江三角洲與日本海的巨型越前水母（傘徑達一米）所阻塞。

六年前除役的台灣核一廠，深埋地底五米的排水管系統，四年前就遭地質鑽探採樣進行幅染試驗的顧問公司所鑽破。核二廠也曾因大量魚群湧入海水泵屋，造成進水過濾格柵阻塞導致電廠降載檢修，二○一四年四月核二廠也因長達十米的大量銅藻（這藻類被視為觀光賣點藍眼淚季即將來臨之訊號），湧入進水口格柵阻塞取水功能，導致核電廠機組負載降壓運轉，才能進行清理工作。

台灣傳統第三代核電廠配置進水口，有「表面進水口」與「潛式進水口」兩種。前者取水管道採近岸表面取水、後者取水管道以隧道式埋設在海底之離岸遠處取水，各有優缺點。因每部反應爐冷卻水須達每秒五十噸之進水量，一般是配置兩套系統都用，以提高進水循環之安全係數，並配合緊急清理格柵過濾口以防阻塞。

但意外還是發生，不僅台灣，各國也層出不窮，連作風嚴謹的日本也意外不斷，福島海嘯橋設計六米高，卻遭三一一地震海嘯引高逾十四米越頂破壞核電廠。宮城縣女川核電廠原本海嘯牆高海拔十二米，鑒於破紀錄地震海嘯之可怕，現已提高約卅米海拔、近三倍安全係數。

對於老舊已逾使用年限之第三代核電廠，隨近年地質鑽探與大地測量技術進步，又發現恆春斷層疑經過該廠，也曾三千三百年發生過地震，係經濟部地調礦業中心公告屬晚期更新世的石灰岩層，暫列「第二類活動斷層」，其抗震強度雖達○．四g，但想想九二一集集地震地表加速度峰值（PGA）逾一g，而○四○三的花蓮地震也達○．六二g以上，很難想像核電廠遭遇創紀錄地震會是何等光景。

只有專制國家才敢作假資料並封鎖意外消息，藉此號稱安全無虞。若欲重啟舊式核電廠，很多意外的發生會是規劃設計時所難以想像的，在地震不斷且斷層不絕的國家，仍應以安全存封為鑰，莫再啟開這個可怕的潘朵拉盒子。

（作者是技師 成大土木大地博士）

