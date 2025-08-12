即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
專區
TAIPEI TIMES
求職
爆
Search
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》因應中國的AI認知作戰
社論》「敵人就在本能寺」
星期專論》美台關係的警訊
自由共和國》王美琇／蓄勢挺進：罷團公民運動與民進黨
自由共和國》洪財隆／善惡分明的時代不再──解讀《不動用武器的戰爭》
more
專欄
識眾寡之用》DNA檢驗 不應成原住民身分認定工具
林修民 半導體看天下》輸入中資汽車不只是經濟問題、更是國安問題
胡，怎麼說》倒閣形勢大好，藍白小孬孬不敢！
林修民 半導體看天下》在AI的年代問對問題變得更重要！
林健正專區》大罷免一時挫折 青鳥世代喚起公民覺醒
more
社群
李忠憲的思考》國家安全 vs. 性別平等：台派信仰的底線在哪？
名家分享~Jiasin Yu》7/26罷免案得票分析 雙北政黨對決明顯（上）
一個律師的筆記本》攔截不成 2中船撞成一團
矢板明夫觀點》一黨獨大的真相！
沈榮欽國際視野》台灣捲入關稅戰 藍白監督卻又蠢又壞
more
投書
自由廣場》談核三重啟公投 核電便宜是一派謊言
自由廣場》核三重啟的政治算計
自由廣場》兩個80年來首度 台日緊密相繫
自由廣場》（北社評論）台灣學的當代議題—兼論數位李登輝的創新意義
自由廣場》羅立委的荒謬劇場
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫：超速仔
2025/08/12 05:30
◎ 樂子
漫畫：超速仔
免費訂閱
《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書