自由廣場》善用行政措施 行政權可守護憲政

2025/08/12 05:30

◎ 楊仲庭

中國車廠比亞迪侵入台灣的可能性固然讓人心驚膽跳，但筆者反倒從比亞迪事件中看到行政權突然又醒了過來，並善用行政措施給比亞迪軟釘子，履行行政權必須守護台灣的憲政之責。

首先，按照行政程序法第一五○條以及第一五九條的規定，行政機關得在法律有授權的前提下頒布法規命令，也可以在沒有法律授權的情況下自行頒布行政規則。次按立法院職權行使法第六十條以下規定，行政命令應送立法院審查；又依據中央法規標準法第七條以及法務部法律決字第一○○○○一八五四八號之解釋意旨，行政機關基於職權自行頒布之行政規則，因為只涉及到行政機關的內部事項，不必送立法院審理，頒布後即生效力。一言以蔽之，法規命令要送立法院，但行政規則不必送立法院。

行政法的實務運作中，立法院通過的法律（國會法）常常不是爭執的焦點，反倒是行政機關頒布的裁量基準、作業辦法等法規命令或行政規則（統稱為行政命令）才是攻防焦點。換言之，行政機關本可透過頒布各種行政命令來限縮或擴張國會通過的法律。更直白來說，只要立法委員沒有持續關注特定議題，行政機關作為真正執行法律者，甚至可以作出與法律之意旨約略不同的行政命令與各項行政措施。

太古車廠宴請立法院高層的新聞爆出後，從經濟部的回應就可以發現，行政權還有很多方法可以反制。簡言之，無論中國車廠比亞迪或騰勢要用哪些手法迂迴入台，仍必須依法申請進口商資格，車輛也要經過車輛安全、污染與噪音、能源耗損等檢驗。只要各該主管機關停止收件檢驗，就可以實質上卡住比亞迪入台。又或者，各主管機關頒布新的行政規則，亦可實質上增加比亞迪進入台灣的門檻。

一言以蔽之，憲法法庭既然已經癱瘓，行政權若願意勇敢不執行違憲之法律，或是重新闡釋法律的意旨，在符合憲政精神的前提下，善用各項行政措施，行政權仍可以扮演人民基本權利的守護者。期待賴清德總統帶領下的行政權，繼續發揮其憲政機關的作用，帶領人民走過低谷。

（作者是執業律師）

