自由廣場》羅立委的荒謬劇場

羅明才委員在立院形象斯文，待人客氣，他的凸槌演出大多在私底下，譬如，他請金管會保險局代邀業者餐敘而惹議，餐敘當天保險局長也無奈出席，陪著保險業者酒杯交錯。羅明才又想請銀行局代邀金控及銀行老闆餐敘，後來因被媒體曝光才取消。須知金管會是保險業者、金控、銀行的監理機關，首長卻帶頭和業者、立委應酬，這是要官員吃人嘴軟而放棄監督，還是要施壓銀行放款給立委？又或者官員須遂了委員之意，修改哪些法令？想像空間太大了！但羅立委不避嫌的這麼做了。

太陽花學運時羅委員在立院財委會說「學生搞這什麼運動？有能力的話先賺點錢再來談抗爭」。學生確實沒錢，但他們更擔心跟中國簽服貿、貨貿協議後，台灣年輕人會真的賺不到錢。

大罷免一開始，新店的連署很慢，不少人害怕到連署站會被點名作記號，背後彷彿壟罩著黑影。隨著二階連署熱度外溢到新北，連署數跟著一路飆高，羅明才感受到氣氛不同，開始包裝形象，唱起兒歌改編的反罷曲。六月中，二階連署進入補件程序，卻爆出領銜人吳柏瑋頻遭黑道關切，「勸」他不要送出補件，好讓羅明才罷免案不成立，心生恐懼的吳柏瑋發出不自殺聲明，社會震驚。

羅委員繼續在立法院唱跳兒歌「無敵鐵金剛」，「我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗，不同意，不同意，投下不同意」，這個黑白反差的畫面，讓人想起「教父」電影中當純潔嬰兒受洗之際教父同時展開報復。

外界本已淡忘「大貓」羅福助當年率眾成立天道盟幫派的事，若非襲擊政論節目主持人李正皓的流氓自供是天道盟徒眾，若非威脅吳柏瑋的人自招是羅福助在遙控關心大罷免，則羅福助當年在立院拳毆藍綠立委的往事、汐止鎮長廖學廣被押到山區「關狗籠事件」，都不會重新浮上檯面。

面對媒體質疑是否「黑道立委」，羅明才訴苦，被霸凌的是他「我真的這麼十惡不赦嗎？我不能選擇自己的出身啊，但每次選舉到就被抓出來鞭屍。」羅明才並無明顯政績，卻連續高票當選新店區立委，成為「八連霸」立委，但若無庇蔭，羅明才能創造這個奇蹟嗎？

（作者是政治工作者）

