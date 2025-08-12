自由廣場》（北社評論）台灣學的當代議題—兼論數位李登輝的創新意義

◎ 鄭宜峯

台灣學的倡議，在學術界已有一段時日。這門以台灣人事物為研究對象的學術，起初較關注人文、社會等相關領域。甚至在政治的影響下，相關課題曾附庸在學術主流的漢學裡。隨著台灣學的倡議與更多元發展，研究趨勢逐漸地與漢學脫鉤，而以嶄新的學術方法並審實論述。要強調的是，台灣學未必是基於民族論而產生的學術傾向，而是在民主自由的國度裡，循著時代脈動，順勢推展出來的學術風尚，從而確立其主體性的研究價值。

於是我們看到，與時俱進的各種關注面向，如：去殖民化與族群議題、經濟發展與科技創新、跨域國際比較、永續治理、語言與文化復振等。這樣多元發展意味著，台灣學面對當代議題的靈活適應性，以及可以迅捷反映時代脈動。

目前在國立台灣圖書館之台灣學研究中心開展的「數位李登輝」特展，主要的核心展示，是由李登輝基金會與資策會共同研發的創新學術載體，算是台灣學迅捷反映時代脈動的典範代表作。

對李登輝的相關研究可謂汗牛充棟，是台灣民主政治發展課題中常被關注的對象；同時，人工智慧之大語言模型（LLM）架構下的生成式AI科技方興未艾，台灣則是身處這股AI潮流的浪尖風口。於是，來自「數位人」概念的「數位李登輝」，基於生成式AI相關科技（LLM+RAG），將李登輝的史料文獻做成知識庫，創造出讓民眾可與李登輝面對面的對話情境，去探索李登輝的各種知識。這樣的知識傳遞載體，為台灣學開創出嶄新的探索方式。其中涉及歷史文化、語言、人類行為與記憶、AI科技等整合工程，形成人文與科技交織融合的知識內涵與面貌，顯示出台灣學與AI科技產業的接軌，已非紙上談兵。

在全球化與中國崛起的雙重夾擊下，台灣學勢必持續與世界潮流接軌，強化跨域互動，更應大膽創新議題及調整研究方法，以回應地緣政治變動與社會內部多元化挑戰。必須整合跨域方法、國際比較與數位工具，才能持續回應各種挑戰，並為台灣社會提供更具前瞻性的知識與政策支持。

（作者是北社理事，李登輝基金會副研究員）

