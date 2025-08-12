晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》核三重啟的政治算計

2025/08/12 05:30

◎ 陳茂雄

八二三除了第二批罷免投票，尚有核三公投。當年最初設計核能電廠時，規劃使用卅年，必要時得延長十年，核一、二、三廠都已使用滿四十年而停役了。

藍白用盡手段要逼民進黨政府啟用核電，但民進黨不敢冒進。擁核派認為，若不減碳，地球就要滅亡了，況且台灣賴以揚眉吐氣的產業需要大筆電力，所以須依賴核電。反核派認為，核能災變後果太嚴重，連科技領先台灣的蘇聯、美國、日本都發生核災，誰敢保證台灣不會？最重要的是，減碳是全球共同責任，但台灣卻須承擔核災風險。

擁核與反核一直是藍綠對立的議題，雙方糾葛關鍵不在專業，而在政治。核電是蔣經國十大建設之一，蔣經國推出的不只是核電，還有核武，核電的用過燃料（spent fuel）的鈽二三九（Pu-239）就是原子彈的原料，若非張憲義叛逃洩密，致使美國封閉中科院研發核武的硬體及軟體，台灣有可能變成朝鮮第二，因擁有核武，列強不敢忽視。

環保人士擔心核輻射汙染，更憂懼核災，故群起反核，因執政的中國國民黨不理會他們，只好投向黨外人士（當年的非中國國民黨的政治勢力），後來轉型成為民進黨的積極支持者。長期以來，國民黨一直想搬動民進黨這一塊版圖。

為了爭奪政治版圖，藍白用盡手段逼民進黨啟用核電，一旦民進黨政府被迫啟用核電，必會導致反核人士反目，如此就很輕鬆的讓綠營內訌。民進黨很清楚箇中眉角，當然盡量避開，而局外人就有如霧裡看花了。

（作者是中山大學退休教授、前台電核能工程師）

