自由廣場》談核三重啟公投 核電便宜是一派謊言

◎ 卓胡誼

核能發電會產生輻射，所以一旦核電廠停止運轉，就必須花高昂經費去處理核電廠受輻射汙染的土地、設備，以及低階和高階的核廢料。依經濟部核能後端營運基金管理會網站公布資料，核後端營運基金總金額高達四七七四．六九億元。

台電在二○一一年耗資六億台幣才完成蘭嶼低階核廢料的檢整，低階核廢料的輻射值則必須歷經「三百年」才會衰減到安全值，假設每廿年檢整一次，三百年就須檢整十五次，在不考慮通貨膨脹下總計須花九十億元，五十年前饅頭一顆○．五元、如今一顆廿五元，物價漲了五十倍，若考慮通貨膨脹則所需經費遠高過九十億元。但依經濟部核能後端營運基金管理會網站公布資料「蘭嶼低放貯存」卻只編列十七．五九億元，遠低於九十億元。可見，所謂核能發電很便宜，根本是一派謊言！處理蘭嶼低階核廢料的預算就是被嚴重低估！

至於高階核廢料，其輻射值更須歷經「一萬年」才能衰減到安全值，雖然芬蘭有最終處置場在試運轉，但台灣位處地震帶，無法找到一萬年都不會出問題的地點。二○一五年台電擬花一一二．五七億元將一二○○束高階核廢料送往國外進行再處理，剩餘部分廿年後還會運回台灣自行處理。依核安會公布的「核電廠用過燃料儲存表」台灣的高階核廢料大約有二．一萬束，不考慮通貨膨脹，因廿年後還會運回台灣，假設運回費用與運出相同，則運出暨運回一二○○束須花二二五．一四億元，則二．一萬束須花三九四○億元，但依經濟部核能後端營運基金管理會網站公布資料「高放最終處置」只編列一三一四．七六億元，亦遠低於三九四○億元。可見所謂核能發電很便宜，完全是謊言！因處理高階核廢料的預算被嚴重低估！

公投是讓人民做決策，如果基於完整正確的資訊去判斷，將可得出正確的決策，相反地，若基於不完整不正確的資訊去判斷，將會得出錯誤的決策。擁核方一再宣稱核電便宜並依此要求重啟核三，但在公投前必須先釐清：核能發電很便宜，這完全是謊言！

（作者是國立大學電機系教授）

