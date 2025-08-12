晴時多雲

社論》因應中國的AI認知作戰

2025/08/12 05:30

《紐約時報》上週指出一家名為中科天璣的公司，由中國國家機構的科學院所創辦，曾為國家安全部等情報機構工作，聲稱可透過AI最新科技，包括「深度求索」（DeepSeek），針對社群媒體和網際網路用戶，為中國政府重塑形象，影響公眾輿論。（路透檔案照）

台灣處境維艱。一年多來，藍白政客仗恃國會多數，毀憲亂政。中國增強軍事脅迫，由訓轉戰演練日常進行，在國際社會對我打壓不手軟。川普以對等關稅改變國際經貿運作，對美擁有巨額出超的我國，備受壓力。國家處艱難局面，朝野理應團結對外，但如今在野政客失去對國家基本忠誠者眾，政治惡鬥陷入無事不爭、無事不吵的田地，政客言行乖離常識常理，鬥爭沒有底線，政爭也未能止於國境。這種內部自亂陣腳的狀況，併吞台灣野心勃勃的中國，自不放過機會，窮盡一切手段企圖陽謀得逞。

中國針對我國的軍事脅迫，各方關注，這是有形攻勢；屬於無形攻勢的統戰、滲透、認知等作戰，也加緊進行。有形攻勢較易察覺因應，無形威脅滲入台灣社會角落，有所謂「入島、入戶、入心」圖謀，更值得關切與破解。

就此而言，《紐約時報》上週連續以專欄及新聞，指出最新而值得世人正視的警訊，即中國正利用人工智慧（AI）發起宣傳戰，並經由「智能宣傳系統」，武裝信息戰，既對內強化社會控制、壓制異議，也對外擴大影響力、傳播親中反美言論，包括在台灣積極散布假消息，稱美國最終將背叛台灣人民，削弱對台灣執政黨的支持。中國利用AI的新攻勢令人警惕，是它正悄無聲息地滲透人們的日常數位討論中；「我們已進入了國際輿論影響力行動的新時代，在此時代，AI生成的敘事以不動聲色的方式改變政治格局」。

中國的網路文宣或心理戰令人警惕，是它不僅慣施此計，還在其利用AI科技，變本加厲。前年十二月，澳洲戰略政策研究所報告顯示，中國利用AI生成的聲音為影片配音產製內容，透過YouTube傳布親中反美言論，左右全球輿論，擴大中國影響力；宣傳主題包括中國科技優於美國、美國經濟註定崩潰、中、俄是負責任的地緣政治參與者，有些還恭維華為等中國公司、詆毀蘋果等美國企業。

《紐約時報》上週指出一家名為中科天璣的公司，由中國國家機構的科學院所創辦，曾為國家安全部等情報機構工作，聲稱可透過AI最新科技，包括「深度求索」（DeepSeek），針對社群媒體和網際網路用戶，為中國政府重塑形象，影響公眾輿論。它的技術不僅監控個人言論立場，還判讀整體輿論動向，並據此大規模生成宣傳材料。該公司每天從微博、微信、X平台、臉書等抓取數以百萬計數據，找尋支持北京立場的政治評論，並制定信息策略，反擊當局想壓制的觀點。目前，該公司主要收集中國及台灣、香港的社會資訊，進行影響輿論活動，並正跟蹤和蒐集美國國會議員、政要及數千名記者、學者、企業家的信息，美國情報機構已監視並尋找可能干預美國選舉或政治辯論的證據。

中國在AI領域的發展，連美國都不敢掉以輕心，把它應用於輿論、宣傳及心理戰的最新發展，尤不容輕忽。類似中科天璣以AI科技，自動追蹤輿論的大範圍變化，鎖定意見領袖，且有針對性地產製訊息或假訊息，即可能淹沒真實的討論，左右民意，進而操控政治社會走向。有如該公司所宣稱，其運作「已經在相關國家部門產生了一定的政治影響」。不必懷疑，台灣是中國應用AI於宣傳及信息戰，並操縱輿論所針對的最大目標。從內部分化、瓦解台灣，不必大費周章動武，一直是北京的如意算盤。近年在台灣內部公共議題爭議中，北京黑手若隱若現，其例不勝枚舉，疑美論、反戰爭議、東升西降…均屬之。

現在進行式的對等關稅談判及因應，基本上雖屬台、美之間的經濟事務，以其事關重大，衝擊不小，台灣內部政治惡鬥不放過這一議題，中國也趁機興風作浪。據報導，中國持續透過管道向美方關切與台灣的談判細節，打探並阻撓我方可能的投資及合作對案。其間，其官媒還配合炒作「台灣如何失去川普」假議題。

台灣沉迷於政治惡鬥的政客及政黨，正為中國的AI宣傳戰及輿論操控術提供溫床，且常隔海唱和。以對等關稅為例，廿％是暫定稅率，雙方將持續磋商，且因保密協定，談判完成前不公開細節；一旦完成，行政部門須將協議內容送交國會審議，沒有黑箱談判問題。同樣地，產學界四月間即周知對等關稅須疊加，不做功課的無知政客卻藉機大作文章，炒作恐慌。從而，中國AI宣傳信息戰不足懼，重要的是政治鬥爭有底線，不錯亂敵我關係；而公眾對政客言論慎思明辨，聳動訊息不隨意轉傳，尤為要務。

