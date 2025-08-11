晴時多雲

自由廣場》國會擴權與違憲審查

2025/08/11 05:30

◎ 江榮祥

立法院法制局發表報告，稱大法官解釋不具憲法位階，無法限制未來國會立法形成自由，立法者當主動重複立法體現新民意。旋見司法院聲明大法官所為之憲法解釋或裁判，具有相當於憲法位階並拘束全國各機關（包含立法機關）及人民之效力。

按經立法院通過及總統公布之法律，若牴觸憲法，無效。國家目的在於確保國民的自由、平等與財產，以「法律」（合憲法規範）及「正當程序」作為人民基本權利的保障手段，具體內涵包含「權力分立」、「司法獨立」、「依法律行政」、「依法律審判」、「法律不溯既往」、「信賴保護」、「比例原則」等。立法限制人民基本權利，當然要通過合憲性審查的考驗：須出於防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序、增進公共利益等正當目的，並在「目的與手段間的利益衡量」上顯現其必要性。

司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權，法律與憲法有無牴觸發生疑義時，由司法院解釋之，皆為我國憲法明文規定。假若立法院多數自恃代表新民意與立法形成自由，無視大法官違憲宣告，執意重複立法，則大法官受憲法解釋或裁判先例拘束，勢必重複宣告違憲。

今立法院特地炮製一份報告要求大法官自制並尊重當屆民意機關立法職權而不介入政治問題，咸認是為了重新制定國會擴權法案構築理論基礎，其實也是在連續兩輪全部否決總統提名大法官人選後，為第三輪審查預擬口試標準答案，足見國會多數聯盟侵越「權力分立」與「司法獨立」的意圖，已昭然若揭。

（作者為執業律師）

