自由廣場》（胡，怎麼說）郭、廖吃相是黨國幽靈借屍還魂惡兆！

遭韓國瑜、傅崐萁、黃國昌沆瀣一氣、折騰破壞一年多，立法院民主大倒退，當年「萬年國會」黨國老賊幽靈借屍還魂、黨國新賊幽靈滿血復活，郭明政、廖炯志兩個立院高階文官吃相醜陋，正是立院遭黨國新賊幽靈竊據的惡兆！

韓國瑜、傅崐萁、黃國昌身上，彷彿依稀當年「黨國幽靈」極惡版，但黨國新賊幽靈缺了「反共魂」，當年黨國老賊反共，現在韓傅黃黨國新賊舔共惟恐不及，像中共魔長臂管轄台灣的爪牙！

郭明政是立院法制局長，領國家薪俸的公務員，必須行政中立，但他以局長身分發表報告，指稱大法官釋憲、憲法法庭判決，立法院僅須尊重、無須遵守，即使被憲庭判違憲，立院可逕行重複立法…，此論調違背憲政法理、更泯昧良知，只為拍韓、傅、黃馬屁。好臭！好臭！好臭！

郭明政論調對照藍白委翁曉玲、黃國昌去年十月間在憲法法庭爭辯立院擴權案是否違憲時大敗的說法，雷同到就如三個張相同的「狗嘴」同樣吐不出「象牙」！那時，翁、黃在憲庭上被大法官連番質詢的啞口無言，法學界大都支持大法官見解，但藍白及「黨用學者」喧嚷立院可不遵守憲法法庭判決、逕行重複立法…。

大罷免第一波廿四區遭藍白碾壓全失敗後，韓傅黃準備更大幹一票，擴權法案捲土重來，預料更將擴增到財政權、預算權、人事權、政策權都一把抓，被藍白黨國新賊幽靈魔力灌頂附身的郭明政，就被做張做智推出試水溫。

藍白以普發一萬元擊潰大罷免，卓榮泰笑罵由人、好官自為，準備乖乖編列了，韓傅黃食髓知味，要趁機追擊把行政院變成「立院行政局」。誰能說違憲不可以？藍白二度全否決新大法官、提高憲訴法門檻，癱廢憲法法庭，即使大法官救憲政拚裁判，藍白就拿郭明政的雞屎當擋箭，稱立院不必遵守…。

廖炯志是韓國瑜的總務處長，在中國電動車比亞迪遊說準備破關傾銷台灣，形成流竄的木馬時，接受比亞迪在高檔餐廳夜宴，韓國瑜、江啟臣貼身幕僚也在座。這頓飯吃相難看、敗壞官箴，要問中國車商為何從那下手？當然是看準那裡藍白、那裡就是台灣破口。比亞迪是否開放涉及政策及行政，也間接佐證立院黑手插手介入行政體系。

卓榮泰執政無能、無險可守、輸到脫褲，行政院將成韓傅黃屬下行政局。政局如此拖死狗，又將伊於胡底？

（作者為資深媒體人）

