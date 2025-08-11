晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》藥品高關稅 強化「學名藥」製造能力

2025/08/11 05:30

◎ 葉昱呈

美國總統川普曾表示，為讓藥品在美製造，稅率可能先調整至一五○％，再提高到二五○％，是否衝擊國內用藥？分析如下：

台灣藥品約百分七十五自國外進口，出口到美國的藥品數量少，且台灣已有多家生技藥廠至美投資設廠生產，若美實施進口藥品課徵高關稅，反而有助於先前布局美國的台灣藥廠提升市場競爭力。

此外，台灣的醫療院所係依據國內藥物給付項目及支付標準，向中央健康保險署申報其所提供之藥物費用，而醫療院所使用的藥品則是與藥廠以議價方式採購，導致藥廠的利潤較低，以降低粥狀動脈硬化的藥品「保栓通」為例，國內的健保給付價一顆約卅六元，在美國一顆約二百卅九元，藥價相差近七倍，如製藥產業鏈受到關稅提高影響，造成原料成本增加、產量減少，若國內採購藥價無法適時調高，在自由市場機制下，藥廠恐將藥品優先販售至獲利較高的國家，而衍生國內「原廠藥」缺藥問題。

事實上，「原廠藥」與「學名藥」之間最大的差異僅在於研發成本投入的不同，學名藥是在原廠藥專利期過後，所生產與原廠藥品質與療效相當之同成分、同劑量、同劑型的藥品，且依現行規定，國內學名藥製造廠亦需符國際醫藥品稽查協約組織（PIC／S）之藥品優良製造規範標準，以確保民眾用藥安全與品質。

綜上，國內各大藥廠應強化學名藥製造能力，降低對於原廠藥之依賴性，一旦台灣出現原廠藥不足時，即能以國產學名藥取代，以解燃眉之急。

（作者為衛政公務員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書