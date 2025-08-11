自由廣場》藥品高關稅 強化「學名藥」製造能力

◎ 葉昱呈

美國總統川普曾表示，為讓藥品在美製造，稅率可能先調整至一五○％，再提高到二五○％，是否衝擊國內用藥？分析如下：

台灣藥品約百分七十五自國外進口，出口到美國的藥品數量少，且台灣已有多家生技藥廠至美投資設廠生產，若美實施進口藥品課徵高關稅，反而有助於先前布局美國的台灣藥廠提升市場競爭力。

請繼續往下閱讀...

此外，台灣的醫療院所係依據國內藥物給付項目及支付標準，向中央健康保險署申報其所提供之藥物費用，而醫療院所使用的藥品則是與藥廠以議價方式採購，導致藥廠的利潤較低，以降低粥狀動脈硬化的藥品「保栓通」為例，國內的健保給付價一顆約卅六元，在美國一顆約二百卅九元，藥價相差近七倍，如製藥產業鏈受到關稅提高影響，造成原料成本增加、產量減少，若國內採購藥價無法適時調高，在自由市場機制下，藥廠恐將藥品優先販售至獲利較高的國家，而衍生國內「原廠藥」缺藥問題。

事實上，「原廠藥」與「學名藥」之間最大的差異僅在於研發成本投入的不同，學名藥是在原廠藥專利期過後，所生產與原廠藥品質與療效相當之同成分、同劑量、同劑型的藥品，且依現行規定，國內學名藥製造廠亦需符國際醫藥品稽查協約組織（PIC／S）之藥品優良製造規範標準，以確保民眾用藥安全與品質。

綜上，國內各大藥廠應強化學名藥製造能力，降低對於原廠藥之依賴性，一旦台灣出現原廠藥不足時，即能以國產學名藥取代，以解燃眉之急。

（作者為衛政公務員）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法