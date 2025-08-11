晴時多雲

自由廣場》AI免費用新聞 保障原創內容應修法

2025/08/11 05:30

◎ 魏世昌

人工智慧快速發展，生成式工具如ChatGPT越來越普及，成為解答各類問題的重要幫手。然而，這些答案往往來自媒體與出版社多年累積的原創內容。大型語言模型不但從公開網頁挖掘資料，還能重組與精煉內容，但卻未曾支付使用費用，這不僅侵害智慧財產權，更扭曲了資訊生態的供需關係。

美媒已開始反擊。《紐約時報》控告OpenAI與微軟，指控其未經授權使用數十萬篇報導訓練AI模型。《華爾街日報》報導，多家媒體要求AI業者簽署付費授權合約，或透過技術限制AI爬蟲擷取行為。大西洋月刊甚至與OpenAI簽署合作協議，並利用Cloudflare阻擋其他AI業者的內容挖掘。這些行動顯示，新聞產業正努力在AI時代維護內容主權與合理報酬。

台灣也發生類似案例。一名台大博士生在臉書分享繁體中文資料集，遭中央社提告。中央社指出，該資料集共十四萬筆新聞內容，未取得授權即用於AI訓練，涉侵害智慧財產權。這是台灣第一起因生成式AI引發的著作權訴訟，雖雙方和解，但反映出台灣在AI與內容使用的制度尚未跟上技術發展，亟待正視。

媒體長期投入大量資源，培養編採與攝影人員，才能產出有價值的原創內容。當內容被AI免費利用，卻未獲合理回報，無疑扭曲市場與資訊生態。內容無價，但必須有價。若內容創作者無法獲得合理分潤，媒體產業將難以永續，民眾恐只能接觸免費卻質量參差的資訊。

為了保障新聞品質與公共利益，政府應加速修法，明確界定AI使用第三方內容的授權範圍，並協助媒體推動集體授權機制。同時，應支援技術防線建設，防止AI爬蟲無限制挖掘內容，並促成媒體與AI業者間的合作對話，尋求雙贏解方。

（作者為工程師）

