自由廣場》網路浪潮的盲點與地方政治的深水

◎ 劉哲廷

七二六罷免案全數落敗，網路上先是哀傷彼此打氣，隨後彼此指責、分裂…惡性循環。社會籠罩著來自網路的詭異氣氛。然地方政治的節奏，從不隨網路起伏而改變。兩者的落差明顯，宛若站在懸崖上，回聲熱烈，谷底卻一片死寂。「棄中保台」訴求無法發酵，因為台灣社會缺乏明顯危機感。中共滲透早已深入民間，成為生活的一部分——看中國節目，逛夜市買中國小吃，文化混雜成細碎的日常，「危機」顯得抽象又遙遠。

網路聲勢如疾風，來得快去得快；地方政治卻似河床，幾十年泥沙積累的厚度，不因一陣風暴而改道。罷免不是一場短跑，而是必須踏入對方地盤、與熟人社會長期周旋的馬拉松。你無法只靠臉書的讚數就以為掌握了勝利。

對許多綠營支持者來說，這次失利不只是選舉挫敗，更是被邊緣化的羞辱。他們穿梭街頭，印發傳單，拜訪里民，舉辦說明會，卻在黨中央的反應裡感到自己像被遺忘的義工。

民團的拚搏，是這次罷免孤軍奮戰的縮影。他們蹲守市場、廟口，進入社區與長輩攀談，試圖將抽象議題化為切身話題。然而，這種細膩又辛苦的勸說需政黨資源接力，無論人力、財力或媒體支持，不該只在投票前夕象徵性現身。如今民團喉嚨啞了，政黨卻像觀眾坐在遠處，看熱鬧卻不下場。

你以為一句論述能改變選票，但對很多人而言，民代是幫孩子找工作、幫長輩喬病床的人。這些日常恩情，網路語言穿不透。

諷刺的是，社群政治與地方政治各有「真實」。網路是真實的情緒迴響，看誰能贏得演算法青睞；地方真實是存在感，是否在選區跑過婚喪紅白場，讓人感受到你「長在那裡」。網路聲勢如煙火，燦爛短暫；地方政治如炭火，微弱卻能烘暖一夜。

罷免失敗後，綠營內部找「戰犯」，卻少人面對：網路動員常是自我感覺良好的封閉迴圈。熱情互相激盪，支持者以為「人很多」，結果揭曉時才發現是同溫層回聲。問題不只是「網路沒用」，而是政黨把網路當成唯一指標。社群聲量應是訊號：找潛在支持者、標定熱點，再轉化為線下動員的種子。但當黨的態度是「這是公民的事，我們尊重」，等於放棄了從網路到地方的關鍵橋樑。

地方政治核心是信任與交換，這種結構力量不因一時網路輿論崩解。國民黨在地方長期紮根，經營的不是理念，而是日常供需。

綠營若要在八二三公投前翻身，必須直面網路與地方斷層，也必須承認民團非外包，而是真正動員盟友。不能再把論述丟給社群傳播，而要走進鄰里會議、宮廟廚房。因為那裡的人，聽的不是虛無數據，而是「核三延役會如何影響我們生活的這個島」。

網路可以引爆話題，地方才決定選票。政治菁英若沉迷聲量起伏，恐忘了投票的是一張張熟人社會的臉。這場罷免，是殘酷的提醒：風能掀起浪花，卻推不動河床。

（作者為詩人，自由工作者）

