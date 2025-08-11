晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》柯文哲的兩年條款 黃國昌的如意算盤

2025/08/11 05:30

◎ 田豐文

民眾黨開黨代表大會，黨主席黃國昌宣布，維持前主席柯文哲所定不分區立委兩年條款，除遞補吳春城的劉書斌外，其餘七名白委於明年一月卅一日卸職，並強調兩年條款只有柯文哲能決定是否暫緩。

黃國昌的宣布，看似尊重柯文哲，且博得不戀棧美名，但顯然充滿政治盤算，對內對外都穩賺不賠。延續柯的意志，可接收柯粉，辭去立委又能彰顯以黨為重的情操，穩固黨主席的地位，對個人未來政途，有利無弊。

以目前柯文哲處境，恐怕得在牢裡度過餘生，黃國昌以敬重名義掩埋柯的存在後，民眾黨勢必成為黃國昌一人獨大，各項選戰的黨內提名及參選動向，都可一手遮天，柯恐怕只能咬牙切齒忍受了。

其次，曾被民眾黨提名不分區立委，已退黨的公視前董事徐瑞希爆料，柯去年九月曾透過字條要求設立副主席，卻始終遭到無視，質疑黨內大黑箱。對此，黃國昌僅避重就輕回應，徐公開退黨，我們只能尊重。如果徐所言實在，黃國昌避免權力被瓜分的意圖即昭然若揭。

兩年條款只有柯能改變，對於正常政黨的運作，簡直不可思議，因為透過黨代表大會重新審議，就是新的黨意，當然可以推翻前主席個人決定，黃國昌的說法，邏輯不通。

（作者為公務員）

