評論 > 投書

自由廣場》從稅收、獨裁到關稅 國民黨最會騙！

2025/08/11 05:30

◎ 秦靖

前桃園縣長吳志揚高喊，民進黨實在有夠會騙，美國對台關稅廿％，搞半天是疊加，連他這個哈佛畢業的都被騙；台北市長蔣萬安也接力痛批，廿％不是天花板而是樓地板，指控政府談判失能。

聽聽這簡單有力的話術，國民黨早已不是那個連輸三屆總統大選的政黨。面對這種詐騙慣犯的政治話術，民進黨若還想著認真說理，恐怕只會被耍得團團轉。唯一的出路，就是學會「用國民黨的魔法來對付國民黨！」

國民黨最會騙，經典案例莫過於將「稅收超徵」的財政名詞，用魔法變成「還稅於民」的民粹口號，成功阻擋七二六大罷免。他們將國家因經濟表現良好而多出的稅收，扭曲為政府從人民口袋A錢，還立法強推「普發一萬元現金」，並以此作為政治籌碼。這套魔法非常有效，直到後來網友與民進黨學會了，用國民黨「稅收超徵就要普發現金」的邏輯，反過來要求國民黨執政縣市跟進，才讓全民看清這套雙標，破解了這場騙術。

國民黨最會騙，在於將「一黨獨裁」的黑帽子，硬扣在民進黨頭上。但攤開台灣政治版圖，全台廿二席縣市首長中，國民黨豪取十四席；廿二個縣市議長寶座，國民黨佔了十二席、民進黨僅六席。民進黨要用的魔法就叫做「畫地圖、算總帳」。看看台灣政治地圖，明明藍旗遍地開花，藍白還在立法院違憲修法「財劃法」，豪取中央三七五三億元的預算移給地方。國民黨明明才是真正的「地方皇帝」，卻指控中央「獨裁」，這不是天大的笑話嗎？

國民黨最會騙，抓住「疊加關稅」猛打，想把公開資訊操作成黑箱騙局。對付國民黨，就是要用「常識」的魔法直接打臉！

這就好像你去餐廳吃飯，菜單上白紙黑字寫著「服務費十％另計」。結果結帳時，你拍桌子大罵老闆騙人。菜單上寫著「服務費十％另計」，這叫「公開資訊」。結帳時金額比餐點貴，這叫「疊加計算」。

關稅怎麼算是國際常識，政府和產業界都知道。國民黨的哈佛高材生看不懂國際貿易，就說是政府黑箱；看不懂餐廳帳單，是不是就要喊店家詐騙呢？

從稅收、獨裁到關稅，國民黨的騙術環環相扣，民進黨政府不能再溫良恭儉讓地一路挨打，必須學會用更直白、更銳利的魔法反擊。用國民黨的魔法對付國民黨，才是破解其騙術、捍衛事實的唯一出路！

（作者為教育工作者）

