評論 > 言論 > 社論

社論》「敵人就在本能寺」

2025/08/11 05:30

關稅戰是川普完成「讓美國再度偉大」﹙MAGA﹚最重要的政策手段。（路透檔案照）關稅戰是川普完成「讓美國再度偉大」﹙MAGA﹚最重要的政策手段。（路透檔案照）

關稅戰是川普完成「讓美國再度偉大」﹙MAGA﹚最重要的政策手段，卻是全球的最艱難考驗。對等關稅已大致底定，台灣稅率暫定為廿％，政府仍在持續交涉中，並以補貼降低對傳統製造業的衝擊；至於對台灣影響重大的晶片關稅，雖然二三二調查尚未公佈，但川普卻提早透露，將對晶片課徵一○○％高關稅，但到美國投資設廠或承諾投資者可獲零關稅豁免，這對在美加碼投資達一六五○億美元的台積電及其供應鏈，顯然是一項喜訊。然而，一向唱衰台灣的藍白政客卻批判賴政府「喪事喜辦」，各種荒謬言論出籠，看來台灣對外談判的真正敵人是在內部。

川普是保守右派商人，視氾濫的進步價值腐蝕了強大的美國，且具有使美國再度崛起的使命感，因而當選總統後，首要目標便是重新形塑現有的全球經貿秩序與地緣政治版圖。前者重點在中國加入WTO，獲得自由貿易的優惠待遇，卻在國內實施黨國資本主義，以保護主義阻絕外來競爭，因此經濟快速成長，成為全球第二大經濟體，是自由貿易與全球化的最大贏家。後者則是中國在既有國際經貿秩序受益後，並未進行民主改革，反而將資源用於監控、箝制、鎮壓，更形鞏固共產黨的極權專制；外則擴大軍備，以「中華民族偉大復興」為包裝，煽動仇恨式的民族主義，並不斷在東海、台海、南海挑釁，企圖取代美國，成為全球經貿秩序與地緣政治霸主。因而，川普的美國再度崛起，最大的戰略對手就是中國，旁及俄羅斯、伊朗、北韓等邪惡同盟。

在上述脈絡下，川普首任總統時最主要政策乃是對抗中國，力抗其逐漸強化的經濟與軍事威脅。美中對抗，徹底扭轉自尼克森總統以來，以經濟成長改變中共專制體制的錯誤前提，美國一再優容中國的政策不再，甚至走到強烈對抗的階段。事後檢視，川普的抗中路線並非突發奇想的率性作為，而是共和、民主兩大黨與大多數美國人的共識，因此在川普尋求連任失敗後，拜登不僅沒有改變抗中路線，反而將其擴大到金融戰、科技戰，與地緣政治的全面對抗，可謂將川普抗中路線發揚光大。到了川普重返白宮，讓美國再度偉大的主要障礙是︰龐大的債務、財政赤字與貿易逆差。這三項問題，並非只涉及中國，連密切的盟友對美都擁有龐大貿易順差，因而川普二．○，乃將關稅作為手段，意圖重新建構失衡的全球經貿版圖。

台灣在美國抗中政策上，一再扮演重要的角色。在川普首發美中貿易戰時，由於兩者均為台灣最重要的貿易夥伴，兩強相爭，一般認為台灣經濟必然受到重創。奇特的是，台灣不但可以在兩者之間保持均衡，更因疫情與後來的AI熱潮，凸顯台灣半導體供應鏈不可或缺的重要性，也因此資通訊產品大幅銷往美國，對中貿易依賴則逐漸降低，台灣經貿顯著往美國傾斜。由此之故，台灣一個小小島國快速增加對美貿易順差，去年竟達到七三九億美元規模，比日、韓還多，導致台灣在川普關稅戰中居於不利處境。然而，因為台灣輸往美國最大宗產品是半導體，是美國輝達、蘋果等科技大廠不可缺少的材料、零組件，美國廠商將之組合為終端產品後，可以賺取更大利潤。因而，形成看似向一方傾斜，實則雙贏的貿易模式，美國並未因此受害，這乃是川普為了促成半導體的美國製造，既拋出晶片關稅一○○％的震撼彈，但為計畫或已在美國半導體投資設廠者開啟了豁免的後門，方可維持美台半導體共蒙其利的商業模式。

總體而言，台灣在台美關稅談判中有得有失，得的是科技產業，失的是傳產製造業。這是必須公平看待的事實。然而，唱衰成性的藍白，似乎見不得台灣好，任何事情都往最壞的方面渲染，包括國民黨主席朱立倫、趙少康、王鴻薇、賴士葆等，以及民眾黨的咆哮大師黃國昌，對於存在的有利事實與政府的努力視而不見，不是提出荒謬的說法，就是散播假訊息，彷彿台灣不被課徵高關稅不甘心的幸災樂禍狀。有些觀點淺薄可笑，如台積電至美國投資，被藍白歪曲為送給美國，變成「美積電」，醜化民進黨舔美，卻落得「喪權辱國」地步；而國民黨立院總召傅崐萁更將台灣外匯存底購買美國公債、台積電投資美國，扭曲為台灣搬了三十五兆元去美國。這些說法看似關懷後代子孫的幸福，實際上是藉此錯誤訊息，製造人民對政府的仇恨。

藍白政客對政府的努力極盡抹黑、扭曲之能事，刻意散播民進黨「舔美無用論」，只會自取其辱罷了。藍白政客盤踞國會，肆行擴權、亂刪預算、毀壞憲法，企圖破壞台灣的民主憲政與經濟發展。日本戰國時代梟雄織田信長，幾乎完成「天下布武」的野望，卻因部屬叛變被燒死在本能寺，叛變者明智光秀一句「敵人就在本能寺」的名言，後來逐漸被視為「真正的敵人就在內部」的警語。此次艱難的台美關稅談判，國人亦可發現在政府努力對外的同時，「敵人就在本能寺」的重大危機。

