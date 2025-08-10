晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

星期專論》美台關係的警訊

2025/08/10 05:30

◎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）◎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）

◎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）

川普總統已經明確表示，與中國的關係是他的優先要務。倘若台灣能夠在經濟與安全議題方面，支持美國的整體目標，情勢仍屬可控。（路透資料照）川普總統已經明確表示，與中國的關係是他的優先要務。倘若台灣能夠在經濟與安全議題方面，支持美國的整體目標，情勢仍屬可控。（路透資料照）

在二○二五年，人們很容易相信，台灣在全球國家利益的各種評估中，一直扮演核心要角。然而，這是一種錯誤的認知。台灣目前在世界上的地位，及其所享有的國際支持，其實是相對近期才出現，而且極為脆弱，隨時可能面臨來自中國的挑戰。

小布希因應反恐 美台關係開高走低

二○○○年代初期，布希政府曾計畫提升美台雙邊關係，並強化台灣的防禦部署。美國將台灣視為非北大西洋公約組織（NATO）盟國，並於二○○一年提出一項重大對台軍售案，其中包括台灣爭取已久的潛艦。然而，隨著九一一恐怖攻擊事件發生，美國的注意力大幅轉向中東。當時，雖然與台灣維持良好關係仍是選項之一，但由於國民黨強烈抵制國防預算，以及時任總統陳水扁推動修憲，美台關係迅速惡化。到了二○○五年，美台關係更上一層樓的契機已經消失，台灣在美國官員眼中已經不再享有主動權，華府的政策重心轉向反恐戰爭，以及推動朝鮮半島的和平談判。最終，美台自由貿易協定與八艘美製潛艦的可能性，都化為雲煙。

歐巴馬主政聚焦北京 美台交流停滯

歐巴馬總統上任後，他的執政團隊對強化美台關係興趣缺缺，美中關係成為政策焦點，只要有助於改善與北京的關係，幾乎不會放過任何壓縮美台互動的機會。這種心態產生的結果，就是政府層級的互動受限、雙邊貿易裹足不前，還有長達將近五年的軍售凍結，造成當前台海兩岸安全失衡的局面。歐巴馬政府將與台灣的關係，視為實現其對北京重大目標的障礙，並竭力限縮美台互動。他們相信，如果美國在與台灣交往時自我審查，就能促使中國展現對美國更有利的姿態。然而，事實並非如此。中國向來對自身利益寸步不讓，總是對美方的善意欣然接受，卻不會給予任何回報。此外，中國還不斷推動各種層面的對話平台，將雙邊關係淹沒在繁瑣的程序與過程之中。正如印太安全研究所（IIPS）主席薛瑞福（Randy Schriver）所指出的，這是一種「行事曆暴政」（tyranny of the calendar），美國政府官員由於美中會議行程繁重，只能淡化與台灣的關係，因為似乎永遠沒有適當時機與台灣交流。雙邊往來陷入停滯。

首屆川普政府 美中、美台關係並進

川普首次當選總統，象徵美台關係出現巨變，並伴隨著美中關係的重大轉折。首屆川普政府認知到，中國顯然企圖侵蝕美國的全球利益，並利用美國市場獲取資金，推動中國的民用與軍事科技現代化。川普政府也重新檢視台灣的防禦需求，恢復美國對台軍售的開放政策，提供台灣武裝部隊現代化所需要的平台與系統。

當時，川普當選後接聽台灣總統蔡英文的祝賀電話，引發外界強烈批評。他批准對台出售F-16戰機，許多人預言此舉將使美中關係陷入危機，但事實上並未發生。川普還派遣高層政務官員訪台，包括時任國務次卿柯拉克（Keith Krach），美中關係也沒有因此而破裂。川普將美國在對台關係中的利益置於優先地位，與外界鋪天蓋地的批評相反，中國並未斷絕與美國的關係。他證明了美國既能與台灣保持強健關係，也能維繫與中國的交往。這顯示兩者並不是非此即彼的難題。事實上，穩固的對台關係反而為美中關係注入重要的可信度。

「不使情勢升溫」 拜登壓縮美台互動

拜登政府大致延續川普時期的政策，但其「不使情勢升溫」（non-escalatory）的策略，最終壓縮了美台之間的互動。拜登政府再度陷入只要減少與台灣互動，便有助於改善對中關係的迷思。在拜登總統任內，幾乎沒有派遣政務官訪台，顯著降低川普政府高層官員對台交流的頻率，以免影響對中關係。同時，美方雖然維持軍售節奏，但嚴格限制出售武器種類，部分原因在於側重所謂「不對稱作戰」戰略，以應對類似諾曼第登陸（D-Day）的攻擊，另一個原因則是試圖降低每筆軍售的價值與曝光率，認為這些交易在政治上具有挑釁意味，因此不受歡迎。可是，這種對自身利益設限、未能全面強化台灣防禦能力的作法，對美中關係並未帶來明顯好處。在美國停止協助台灣提升多領域嚇阻方針之際，中國卻趁勢擴大對台威脅，轉向納入封鎖與隔離等戰情想定。

拜登確實先後四次做出重要表態，明確表示若中國共產黨入侵台灣，美國將出兵協防。雖然白宮團隊三度予以澄清，但這種坦率依然廣受歡迎。除了台灣宣布成立「台灣共和國」，美國現在正需要對所有情境下的意圖展現戰略清晰（strategic clarity）立場。

歷屆美國政府的人事組成，對決定美中與美台關係的政策走向，無論是正面還是負面，都發揮了重大作用。他們所採取的方針，歸根究柢取決於美國在多大程度上認為，美台關係是應該支持與培養的正資產，抑或美國與北京交往的障礙，應該予以邊緣化，甚至中止。

自二○○一年以來，美國按理已經記取這些教訓，但美台關係在最近幾週又面臨沈重壓力，令人為之扼腕。

首先，我們看到有關台灣總統過境的議題。數十年來，過境外交（Transit diplomacy）一直是美台互動的重要工具，但爭議可以溯及一九九四年，時任總統李登輝過境夏威夷，由於柯林頓政府拒絕其入境停留，李登輝以拒絕下機表達不滿。兩年後，李登輝在國會支持下獲准訪美，在母校康乃爾大學發表演說。然而，當年這種試圖安撫北京的作法適得其反，導致美方原本希望避免的事態發生。北京察覺到柯林頓政府的軟弱，遂於一九九六年對台灣周邊發射飛彈，釀成第三次台海飛彈危機。

拒賴過境紐約 川普2.0傳遞錯誤訊號

台灣現任總統賴清德申請今年八月四日過境紐約，前往中南美洲友邦訪問。台灣總統過境紐約早有先例，包括前總統蔡英文也曾在二○一九年過境。然而，由於美中貿易談判正在瑞典進行，第二屆川普政府擔心此舉可能破壞與中國的談判，竟依循歐巴馬政府的作法，拒絕賴清德過境紐約。如果美國想要在談判進行中維持可信度，就不應該向中國傳遞這種錯誤訊號。如果美國想要避免下次核准台灣總統過境時，重演一九九六年李登輝事件般的更嚴重後果，就不能讓中國以為，美方在考量自身利益時，願意如此重視北京的敏感立場。國務卿魯比歐及其國務院同僚應該非常清楚這一點，而在如此經驗豐富的決策者掌舵下，美國竟然還犯下這種損人不利己的錯誤，著實令人費解。

其次，我們看到關於關稅貿易協議的談判，未能在二○二五年八月一日最後期限前達成協議。儘管美台雙方顯然已經取得顯著進展，尤其是在完成技術性磋商方面，但正式協議尚未公布，仍然對美台關係造成傷害。非技術性承諾，包括對美投資及增加國防開支，似乎尚未敲定。由於半導體產業生態系攸關台灣經濟，美方依據《貿易擴張法》第二三二條對半導體啟動調查，又使談判變得更為複雜。

目前，台灣輸美商品的關稅稅率已經從卅二％降為廿％，賴政府聲稱，談判結束後稅率可望進一步下降。然而，這場談判必須盡快完成，進一步延宕將會增加美台雙邊關係付出政治代價的風險。當台灣在一九九八年完成世界貿易組織（WTO）談判時，卻因中國尚未完成談判而被迫延後入會。當然，當前的情況並非如此。不過，台灣應該採取日本與南韓、而非中國的模式，來推動這項工作。台灣有能力影響談判進度，並且應該以最快的速度完成。

台若力挺美整體目標 情勢仍屬可控

歷來，台灣能夠憑藉美國國會跨黨派的強力支持，平衡行政部門反覆無常或具懲罰性的態度。台灣在二○一二年啟動的F-16戰機升級計畫，就是在歐巴馬政府反對的情況下，由德州共和黨籍參議員柯寧（Cornyn）主導推動的成果。如今，國會山莊依舊力挺台灣，但川普總統對共和黨的強勢掌控，意味著兩國關係將完全取決於白宮的態度。台灣認清這個現實至關重要。目前看來，台灣在雙邊關係中最能期待的，就是對美方在貿易、投資及防務方面提出的要求，做出果斷的回應。

川普總統已經明確表示，與中國的關係是他的優先要務。倘若台灣能夠在經濟與安全議題方面，支持美國的整體目標，情勢仍屬可控。然而，如果台灣不循此途，美台關係很可能會惡化。結果將使台灣陷入困境，唯一的贏家將是北京。

（作者韓儒伯為美台商業協會會長，同時也是華府智庫「2049計畫研究所」董事會成員、非營利組織「美中關係全國委員會」成員。國際新聞中心陳泓達譯）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書