自由廣場》河南童掛「炸藥包」紙板 從小被灌輸「為黨獻身」

來自河南鄭州新密市智勇幼兒園的一張照片，再次揭示了中共「紅色教育」的滲透已深入到學齡前階段。畫面中，一群四、五歲的孩童，被要求在背上掛著寫有「炸藥包」字樣的紙板，模擬成戰場上的自爆英雄；舞台上則是身穿八路軍裝束的成人，配合滿場紅旗與標語，營造出濃烈的政治儀式感。這並非偶發的創意活動，而是中共長年灌輸「為黨而死」的教育縮影，從最天真無邪的年紀開始，將個人生命價值徹底隸屬於國家機器的敘事框架之中。

活動看似遊戲化、戲劇化，實則隱含極端化的意識形態暗示。孩子們在老師指令下，把暴力與死亡視為光榮，把犧牲自我視為最高的愛國表現。當「炸藥包」成為背負的象徵，當「衝向敵陣」被描述為榮譽，幼兒在毫無防備下接受了對生命的非人化理解。中共從不滿足於對成年人洗腦，因為成年人的批判意識難以完全消除；它更偏好在價值觀尚未成形的幼兒階段植入單一的政治信仰，讓一代人長成天然的順民與犧牲者。

這樣的教育模式下，歷史不再是多元反思的對象，而是單向的政治素材。南京大屠殺、長征、抗美援朝……都被包裝成忠於黨的英雄敘事，去掉了複雜的人性掙扎與歷史真相，只剩「敵我分明」與「捨身取義」。這種單一化敘事剝奪了兒童接觸多元價值的權利，將暴力與民族主義綁定，甚至使孩子在日後更容易接受「為黨獻身」的政治號令。

這張照片值得國際社會高度警惕。當一個政權毫不掩飾地把「死亡美化」的教育推向幼兒園，這不僅是對兒童權利的踐踏，更是對整個社會的精神改造工程。童年本應是學習探索世界、建立自我與培養判斷力的階段，而非被操弄成戰爭的舞台與政治的工具。中共的「紅色教育」不是歷史教育，而是極權養成，這樣的體制最終培育出的，不是獨立思考的公民，而是隨時準備為黨赴死的棋子。

